In Russland sorgt ein kurioser Vorstoß für Wirbel: Kremlnahe Politiker wollen Pizza aus Schulen und Universitäten verbannen. Selbst aus dem Umfeld von Wladimir Putin kommt Zustimmung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auslöser der Debatte ist laut einem Bericht der "BILD" der kremlnahe Funktionär Witali Borodin, der das Thema Anfang November ins Rollen brachte. Der Leiter des russischen Projekts für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung stößt sich daran, dass Italien die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützt. Für ihn ist Pizza deshalb weit mehr als bloße Nahrung.

Scharfe Forderung nach Schulkantinen-Verbot

Borodin sieht hinter dem Gericht eine gezielte politische Beeinflussung aus dem Westen. "Das ist nicht 'nur Essen', sondern Soft Power in einer Pappschachtel", wird er zitiert. Daraus leitet der Funktionär eine klare Konsequenz für Bildungseinrichtungen ab: "Pizza muss verboten werden! Wir müssen in den Schulkantinen anfangen."

Unterstützung aus Putins direktem Umfeld

Rückenwind bekommt Borodin von Jelena Jampolskaja, die als Kulturberaterin für Wladimir Putin tätig ist. Sie stuft das italienische Gericht als ungesund ein und möchte im Gegenzug die einheimische Esskultur fördern. "Unser kulturelles Erbe ist enorm, darunter die großartige russische Küche und die prachtvolle russische Tischkultur", sagt sie laut der "BILD". Ein komplettes Verbot lehnt Jampolskaja zwar ab, doch staatliche Schulen sollen künftig stärker auf russische Traditionen setzen. Der russische Präsident selbst hat sich zu der Diskussion bisher nicht zu Wort gemeldet.

Spott aus den eigenen Reihen

Innerhalb des kremlnahen Lagers erntet die Initiative allerdings nicht nur Zustimmung, sondern auch deutlichen Spott. Der Unternehmer Sergei Koljasnikow nimmt die Idee nicht ernst. "Pizza ist Staatsfeind Nummer 1. Konzentriert all eure Anstrengungen auf den Kampf gegen Pizza!", zitiert ihn die "BILD".

Koljasnikow verweist stattdessen auf andere Missstände: Auf der Krim, wo die Brücke vor Kurzem teilweise einstürzte, fällt stellenweise der Strom aus. Zudem fehlt es in den von Russland kontrollierten ukrainischen Gebieten an Wasser und Heizungen, während im Land selbst eine Wohnungsnot unter ehemaligen Staatsbediensteten herrscht.