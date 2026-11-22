Mehrere offene Kredite gleichzeitig abzustottern kostet oft unnötig viel Geld. Eine kluge Reihenfolge beim Schulden abbauen senkt die Zinskosten spürbar, wenn am Monatsende noch Spielraum bleibt.

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Wenn noch genug Geld für die monatlichen Pflichtraten da ist und extra Euros übrig bleiben, stellt sich die entscheidende Frage: Welcher Kredit soll zuerst getilgt werden? Im Vergleich von "Focus" stehen drei Varianten gegenüber. Entweder wandert zusätzliches Geld gleichmäßig in alle offenen Kredite, oder die sogenannte Lawinenmethode steckt das gesamte Extra-Budget in jenen Kredit mit dem höchsten Zinssatz. Alternativ nimmt die Schneeballmethode zuerst die Schuld mit der kleinsten offenen Restsumme ins Visier.

In Österreich haben 2025 insgesamt 61.221 Menschen Unterstützung von staatlich anerkannten Schuldenberatungen erhalten, 21.599 Personen meldeten sich erstmals bei einer Beratungsstelle. Die bereinigte durchschnittliche Verschuldung belief sich laut Schuldenreport 2026 auf 56.432 Euro, wobei Arbeitslosigkeit oder ein geringeres Einkommen häufigste Auslöser waren, neben mangelnder Finanzbildung und einer früheren Selbstständigkeit.

Was die Lawinenmethode bringt

Ein Rechenbeispiel von "Focus" untersucht den Vergleich bei vier Krediten über zusammen 20.000 Euro: einem zinsfreien Ratenkauf über 1.500 Euro, einem Überziehungsrahmenkredit über 2.500 Euro mit zehn Prozent Zinsen, Kreditkartenschulden über 4.000 Euro mit 18 Prozent Zinsen sowie einem Ratenkredit über 12.000 Euro mit acht Prozent Zinsen. Je nach Szenario stehen monatlich zwischen 450 und 1.000 Euro bereit, Pflichtzahlungen laufen weiter und extra Geld fließt kostenlos in Sondertilgungen bei konstanten Zinssätzen. Bei 450 Euro im Monat ist der Muster-Schuldner mit der Lawinenmethode nach rund 55 Monaten schuldenfrei, während die beiden anderen Wege etwa 56 Monate brauchen. Bei den Zinsen fallen im Beispiel mit der Lawinenmethode rund 4.600 Euro an, bei gleichmäßiger Verteilung rund 5.030 Euro und bei der Schneeballmethode knapp 5.070 Euro.

Motivationsschub oder Zinsersparnis

Steigt das Monatsbudget im Beispiel auf 1.000 Euro, fällt der Vorteil noch deutlicher aus: Die Lawinenmethode liegt laut Berechnung nicht nur einen Monat vorn, sondern ist auch rund 18 Prozent günstiger als die anderen Strategien. Trotzdem punktet die Schneeballmethode psychologisch, weil kleine Restschulden rasch verschwinden und schnelle Teilerfolge die Motivation hochhalten können, den Plan durchzuziehen.

Hilfe bei knappen Kassen

Reicht das Geld für die monatlichen Raten nicht mehr aus, ist eine frühe Schuldnerberatung sinnvoll, und auch das Gespräch mit Gläubigern kann helfen. Banken lassen sich unter Umständen auf Ratenpausen oder kleinere Monatsraten ein, was jedoch meist die Laufzeit verlängert. Gerade bei teuren Verbindlichkeiten wie einem Kontorahmen kommt eine Umschuldung mit einem niedriger verzinsten Kredit infrage, wobei neben den Zinsen auch die übrigen Konditionen zählen. Inkassoforderungen sollten Betroffene genau prüfen lassen, wofür viele Stellen kostenlose Hilfe anbieten, während Miete, Energie und der nötige Lebensunterhalt beim Schulden abbauen immer Vorrang behalten.