Die Österreichische Nationalbank legt den Zeitplan für den digitalen Euro vor: Ab 2029 könnte reguläres Bezahlen im Euroraum möglich sein, doch zuvor warten wichtige Testschritte.

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Auf EU-Ebene wird derzeit noch an den rechtlichen Grundlagen gefeilt, bevor der digitale Euro in die heiße Phase geht. Sobald diese Basis steht, soll ab Mitte 2027 ein einjähriger Praxistest starten, um das System umfassend zu prüfen. Dafür hat die Europäische Zentralbank bereits 36 Zahlungsdienstleister bestimmt, die das Bezahlen im Handel, im Netz sowie unter Privatpersonen ausprobieren.

Gesetzlicher Rahmen und Pilotphase

Wie die Österreichische Nationalbank in ihrem Fahrplan darlegt, ist ein regulärer Einsatz im gesamten Euroraum frühestens ab 2029 angedacht. Bis dahin müssen die gesetzlichen Vorgaben stehen, damit der einjährige Testbetrieb ab Mitte 2027 anlaufen kann. Bei diesem Praxistest geht es um reale Abläufe bei Einkäufen vor Ort, bei Online-Zahlungen und bei Überweisungen zwischen einzelnen Menschen.

Bargeld bleibt als Ergänzung

Ein zentrales Signal der Nationalbank betrifft Münzen und Scheine: Der digitale Euro soll Bargeld nicht verdrängen, sondern als digitales Zentralbankgeld ergänzen. Für die Grundnutzung soll er für Menschen im Euroraum komplett kostenlos sein. Gedacht ist an ein Bezahlen sowohl online als auch offline per Smartphone oder Bezahlkarte.

Datenschutz und Unabhängigkeit Europas

Bei Offline-Zahlungen sollen Daten – vergleichbar mit der Übergabe von Bargeld – nur zwischen Sender und Empfänger fließen, sodass weder Zentralbank noch Geschäftsbanken einzelne Einkäufe einsehen können. Außerdem verfolgt das Vorhaben das Ziel, die europäische Zahlungsinfrastruktur weniger abhängig von Karten- und Tech-Konzernen außerhalb Europas zu machen. Mit dem klaren Etappenplan für Test und Einführung stehen nun die nächsten Umsetzungsschritte an.