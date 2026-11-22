Nach 347 Jahren sperrt die insolvente Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim zu. Zum Abschied startet der Betrieb einen Resteverkauf – die Kiste Bier gibt es dabei um fünf Euro.

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Los geht der Ausverkauf am Dienstag auf dem bisherigen Brauereigelände an der Käfertaler Straße in Mannheim. Jeweils von 14 bis 18 Uhr können sich Kundinnen und Kunden dort mit den verbliebenen Lagerbeständen eindecken. Geplant ist die Aktion für vier Tage, also bis Freitag.

Kiste Bier um fünf Euro

Für jede Kiste werden fünf Euro fällig, das Pfand kommt noch extra dazu. Im normalen Handel kostet Markenbier meist zwischen 15 und 20 Euro. Bei Eichbaum handelt es sich allerdings um einen einmaligen Abverkauf der Reste und nicht um einen dauerhaften Preissturz. Damit niemand alles auf einmal hamstert, werden die Getränke nur in haushaltsüblichen Mengen ausgegeben.

Diese Sorten sind noch da

Im Sortiment befinden sich unter anderem Eichbaum Helles, Weizenbier und Kellerbier, aber auch Limonaden. Allein vom Hellen in der Halbliterflasche sollen noch rund 80 Paletten auf Lager liegen. Wie lange welche Sorte reicht, entscheidet letztlich die Nachfrage. Mitgeschäftsführer Uwe Aichele rechnet laut dem "Mannheimer Morgen" damit, dass der größte Ansturm nach zwei bis drei Tagen wieder abflaut.

Insolvenz besiegelt das Traditions-Aus

Hinter der Schnäppchen-Aktion steckt das endgültige Aus eines Betriebs, der 1679 gegründet wurde und einst in über 60 Länder exportierte. Im Oktober 2025 hatte Eichbaum Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet, doch der Versuch einer Sanierung scheiterte. Im Juli 2026 folgte die offizielle Bekanntgabe der Schließung, Ende September stand die Produktion schließlich komplett still. Viele Beschäftigte verloren dadurch ihren Job, und die gesamte deutsche Bierbranche spürt derzeit den starken Druck.