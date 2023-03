Japan gewinnt ungeschlagen die World Baseball Classic

Japan um Superstar Shohei Ohtani gewinnt zum dritten Mal die World Baseball Classic. In einem packenden Finale setzen sie sich gegen die USA 3:2 durch.

Das Duell um die inoffizielle Weltmeisterschaft fand im ausverkauften Baseballstadion in Miami ein würdiges Finale, als Japans Shohei Ohtani seinen Teamkollegen bei den Los Angeles Angels Mike Trout zum letzten Out per Strikeout ausmachen konnte. Japan gewann nach 2006 und 2009 erneut das Turnier und sorgte dafür, dass die USA ihren Titel nicht verteidigen konnte. Japan bleibt somit weiterhin das einzige Land, das die World Baseball Classic mehr als einmal gewinnen konnte.

© gettyimages Superstar Shohei Ohtani feiert den Gewinn der World Baseball Classic. ×

Japans Shohei Ohtani wurde nach einem überragenden Turnier zum Most Valuable Player gekürt, nachdem er auch statistisch der beste Spieler war und sein Team als erstes Land nach der Dominikanischen Republik 2013 ungeschlagen zum Titel führte.

Aus europäischer Sicht waren erstmals fünf Teams bei dem durch die amerikanische Profibaseballliga (MLB) organisierten Turnier qualifiziert. Italien, Niederlande, Israel und die beiden Debütanten Großbritannien und Tschechische Republik konnten dabei überzeugen und jeweils zumindest ein Spiel in der Gruppenphase gewinnen. Italien stieß sogar bis ins Viertelfinale vor und schied erst gegen den späteren Gewinner Japan aus. Alle fünf qualifizierten sich außerdem bereits für die nächste Ausgabe des Turniers in drei Jahren.