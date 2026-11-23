Gleichzeitig klaffen die Leistungen zwischen Gymnasium und Mittelschule bereits zu Schulbeginn auseinander, zeigt eine Auswertung des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung.

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Österreichs Gymnasien gelten als Schulen für besonders leistungsstarke Kinder. Doch aktuelle Daten zeigen ein überraschendes Bild: Mehr als jeder fünfte Schüler, der in eine erste AHS-Klasse kommt, hat am Ende der Volksschule die Bildungsstandards im Lesen nur teilweise oder überhaupt nicht erreicht.

Defizite nach der Volksschule

Das geht aus einer Auswertung des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) hervor. Demnach erreichten 2023 und 2024 rund 75 Prozent der Kinder, die ins Gymnasium wechselten, die Lese-Bildungsstandards am Ende der Volksschule. 18 Prozent schafften sie nur teilweise, vier Prozent verfehlten sie komplett. In Mathematik ist die Ausgangslage deutlich besser: Hier erreichten oder übertrafen 94 Prozent die vorgegebenen Lernziele.

In Mittelschulen ist die Lage dramatischer

Noch schwieriger ist die Situation in den Mittelschulen. Dort haben lediglich 45 Prozent der Erstklassler die Lese-Standards aus der Volksschule erreicht oder übertroffen. 19 Prozent verfehlten die Lernziele vollständig, weitere 30 Prozent schafften sie nur teilweise. Sieben Prozent konnten wegen Problemen mit der Unterrichtssprache Deutsch oder einer Behinderung gar nicht an den Tests teilnehmen.

Besonders alarmierend sind die Zahlen an sogenannten Brennpunktschulen: Dort erreichten gerade einmal 14 Prozent der Kinder die Lese-Bildungsstandards. In Mathematik sieht es besser aus. Hier schafften immerhin 72 Prozent der Mittelschüler die Lernziele.

Zwei Lernjahre Unterschied

Die unterschiedlichen Voraussetzungen machen sich bereits am Beginn der Sekundarstufe bemerkbar. AHS-Schüler haben im Durchschnitt einen Vorsprung von 1,4 Lernjahren in Deutsch und 1,1 Jahren in Mathematik. Bis zum Ende der achten Schulstufe wächst die Leistungsschere auf rund zwei Lernjahre an.

Frühe Trennung verantwortlich

Das IQS sieht einen wesentlichen Grund dafür in der frühen Trennung der Kinder nach der Volksschule. Leistungsstärkere Schüler wechseln häufiger ins Gymnasium, während sich in den Mittelschulen deutlich mehr Kinder mit Lernrückständen sammeln.

Unterschied zwischen Stadt und Land

Doch nicht allein die schulischen Leistungen entscheiden über den Bildungsweg. Auch der Wohnort spielt eine Rolle: Am Land bekommen Kinder bei vergleichbaren Kompetenzen seltener die AHS-Reife als in dicht besiedelten Gebieten. Zudem wechseln in Ballungsräumen rund drei Viertel der AHS-reifen Kinder tatsächlich ins Gymnasium, am Land ist es nur etwa ein Drittel. Ein Grund dafür ist das geringere Angebot an AHS-Standorten außerhalb der Städte.

Herkunft entscheidet mit

Besonders deutlich werden die sozialen Unterschiede bei der Schulwahl. Kinder, deren Eltern zugewandert sind und über wenig formale Bildung und ein geringes Einkommen verfügen, landen wesentlich seltener in einer AHS. In acht von zehn Gymnasien sind hingegen Akademikerkinder mit deutscher Erstsprache klar in der Mehrheit.

Bemerkenswert: Die tatsächlichen Leistungsunterschiede erklären laut IQS nur etwa ein Viertel der sozialen Ungleichheit bei der Schulwahl. Damit zeigt der Bericht, dass in Österreich nicht nur die schulischen Fähigkeiten, sondern auch Herkunft und soziale Voraussetzungen entscheidend mitbestimmen, welchen Bildungsweg Kinder einschlagen.