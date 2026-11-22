Schwerer Unfall in Tirol: Ein 28-jähriger Deutscher ist am Sonntag mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

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Der Mann aus Hessen war kurz vor 9.30 Uhr unterhalb der 2.238 Meter hohen Köllenspitze in Nesselwängle im Bezirk Reutte gestartet. Doch kurz nach dem Start kam es zum Absturz.

Pilot setzte selbst Notruf ab

Trotz seiner schweren Verletzungen konnte der 28-Jährige selbst einen Notruf absetzen. Einsatzkräfte versorgten ihn zunächst vor Ort. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Kempten im Allgäu geflogen.

Warum es zu dem Absturz kam, war vorerst unklar.