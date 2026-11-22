In Tirol
Schwerer Gleitschirm-Unfall: Deutscher (28) stürzt nach Start ab
Der Mann aus Hessen war kurz vor 9.30 Uhr unterhalb der 2.238 Meter hohen Köllenspitze in Nesselwängle im Bezirk Reutte gestartet. Doch kurz nach dem Start kam es zum Absturz.
Auch interessant
Pilot setzte selbst Notruf ab
Trotz seiner schweren Verletzungen konnte der 28-Jährige selbst einen Notruf absetzen. Einsatzkräfte versorgten ihn zunächst vor Ort. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Kempten im Allgäu geflogen.
Warum es zu dem Absturz kam, war vorerst unklar.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden