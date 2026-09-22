oe24
TV
E-Paper
Immo

Geheimpapier

AfD bereitet "Deal" mit der Union vor

Eine Frau im Anzug spricht gestikulierend auf einer Pressekonferenz vor blauem Hintergrund.
© EPA
Die AfD-Bundestagsfraktion bereitet sich einem Zeitungsbericht zufolge auf eine mögliche CDU/CSU-Minderheitsregierung in Deutschland vor
OE24 auf Google bevorzugen

Die Partei skizziert dabei in einem internen Papier drei Szenarien für eine Zusammenarbeit. Dazu zählen eine punktuelle Kooperation bis zur nächsten Bundestagswahl sowie eine grundsätzliche Bereitschaft zur fallweisen Zusammenarbeit, berichtet die "Bild" unter Berufung auf Fraktionskreise.

Auch interessant

Merkel-Video: Brötchen-Kauf mit Bodyguards

Migrant aus Kasachstan sticht Ehefrau nieder

Experte: Merz ist zu Weihnachten nicht mehr Kanzler

Eine Unterstützung gebe es laut der Vorlage des Fraktionsvorstands jedoch nicht umsonst. Als Bedingungen fordere die AfD unter anderem einen Posten als Bundestagsvizepräsident, Ausschussvorsitze sowie eine stärkere Einbindung in parlamentarische Beratungen. Inhaltlich könne sich die Partei eine Kooperation etwa bei einer Verschärfung des Staatsangehörigkeitsrechts, der Rückkehr zur Atomkraft oder der Streichung des Bürgergelds für ukrainische Flüchtlinge vorstellen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Experte: Merz ist zu Weihnachten nicht mehr Kanzler

Tausende arbeitslose Syrer sollen gehen

AfD bereitet sich auf "Deal" mit der Union vor

Unfall an Wiesn-Fahrgeschäft: Mitarbeiter in Lebensgefahr

Erster AfD-Deal mit dem BSW steht

Migrant aus Kasachstan sticht Ehefrau nieder

Das große Merz-Zittern im Kanzleramt

DIESE Links-Regierung soll jetzt in Berlin kommen

Merkel-Video: Brötchen-Kauf mit Bodyguards

So radikal sind die Enteignungspläne der Linken in Berlin