Wiesn-Mitarbeiter von Fahrgeschäft totgequetscht

Bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf dem Oktoberfest ist ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann (52) verstarb kurz nach der Einlieferung ins Spital.

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Ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts auf dem Münchner Oktoberfest ist nach einem Unfall an seinen schweren Verletzungen gestorben. Zu den Umständen des mutmaßlichen Betriebsunfalls am Montagabend werde noch ermittelt, teilte die Polizei in der Nacht auf Dienstag mit. Fahrgäste seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen.



Ein Kriseninterventionsteam betreute Augenzeugen des Unfalls. Der Schwerverletzte musste reanimiert werden und ist in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Unfall ereignete sich an einem Free-Fall-Turm: Der Mitarbeiter des Fahrgeschäfts oder eines Sicherheitsdienstes habe sich wohl in einem Bereich aufgehalten, in dem er nicht hätte sein sollen. Er sei dann getroffen oder eingequetscht worden.