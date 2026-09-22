Bluttat in Hessen
Migrant aus Kasachstan sticht Ehefrau nieder
Während der Messertäter weiter auf seine gleichaltrige Ehefrau einsticht, schlägt ein Helfer mit einem Nudelholz auf den Angreifer ein, dann kommen noch andere Tatzeugen und retten das Leben des Opfers - die Frau überlebt mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen.
Opfer und Täter werden notoperiert; auch der Tatverdächtige kommt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Limburg ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, er wurde in Kasachstan geboren.
Die dramatischen Minuten vor der Bäckerei sind nun auf X zu sehen - ein Zeuge filmte mit, wie der Täter überwältigt worden ist: https://x.com/Mrgunsngear/status/2102168619199168763?s=20
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Mehr Gewalttaten in Deutschland
Im Vorjahr kam es laut Bundeskriminalamt in Deutschland zu 212.335 Fällen von Gewaltkriminalität (Mord und Totschlag, Vergewaltigung im besonders schweren Fall, Raub sowie gefährliche und schwere Körperverletzung). Das sind gegenüber 2015 (181.386 derartige Delikte) 17 Prozent mehr. Die Zahl der Morde, Totschlags-Delikte und Fälle von Tötung auf Verlangen stiegen 2025 auf 2.453 Fälle; zehn Jahre zuvor waren es 2.100 derartige Verbrechen.
Video der Tat auf X zu sehen
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