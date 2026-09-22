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Bluttat in Hessen

Migrant aus Kasachstan sticht Ehefrau nieder

Die Polizei muss bei immer mehr Gewalttaten ermitteln.
© Getty Images
Die Videobilder aus Kirberg sind schwer zu ertragen: Ein 50-jähriger deutscher Staatsbürger, ein geborener Kasache, sticht mit einem Küchenmesser in der Bäckerei Heck im hessischen Kirberg ein. Die Frau flüchtet schwer verletzt nach draußen. Der Angreifer folgt und setzt die Attacke auf offener Straße fort – bis Zeugen eingreifen.
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Während der Messertäter weiter auf seine gleichaltrige Ehefrau einsticht, schlägt ein Helfer mit einem Nudelholz auf den Angreifer ein, dann kommen noch andere Tatzeugen und retten das Leben des Opfers - die Frau überlebt mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen.

Opfer und Täter werden notoperiert; auch der Tatverdächtige kommt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Limburg ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, er wurde in Kasachstan geboren.

Die dramatischen Minuten vor der Bäckerei sind nun auf X zu sehen - ein  Zeuge filmte mit, wie der Täter überwältigt worden ist: https://x.com/Mrgunsngear/status/2102168619199168763?s=20

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Video der Tat auf X zu sehen

Das Video auf X zeigt die Bluttat.

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