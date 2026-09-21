Nach Berlin-Wahl
AfD Chefin Weidel: "Hitler war Linksextremist"
"Adolf Hitler hat eine völlig linksgerichtete Politik gemacht. Er war ein Linksradikaler, Linksextremist", so Weidel. "Wenn der Faschismus wiederkehrt, dann wird er sich nicht Faschismus nennen, sondern Antifaschismus."
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Weidel hatte bereits 2025 eine ähnliche Aussage getroffen und dafür viel Kritik einstecken müssen. Historiker bewerteten die Aussage als Geschichtsrevisionismus und falschen Mythos.
Linke gewinnt in Berlin
Die Linke hat am Sonntag die Wahl in Berlin mit 25,7 Prozent der Stimmen gewonnen.. Die CDU, die bisher mit Kai Wegner den Bürgermeister stellt, erreichte laut Landeswahlleitung nach Auszählung aller Stimmen mit ihrem Spitzenkandidaten Stefan Evers 18,8 Prozent und damit Platz zwei. Dahinter folgen die AfD (16,3 Prozent), die Grünen (14,3 Prozent) und die SPD (12,1 Prozent). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW, 4,7 Prozent) verpasste den Einzug in das Abgeordnetenhaus am Sonntag ebenso wie die FDP (2,5 Prozent), die schon 2023 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war.
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