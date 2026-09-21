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"Sprengt die Urnen"

Türken jubeln über Linken-Wahlsieg in Berlin

Drei Menschen umarmen sich und lächeln auf einer Bühne, einer hält ein Mikrofon.
© Getty Images
Türkische Medien über Wahl: Eralp "sprengt die Urnen"
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Elif Eralp macht auch in der Türkei Schlagzeilen - und das nicht nur, weil sie als Spitzenkandidatin der Linken bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus einen großen Erfolg erzielt hat. Auch die türkischen Wurzeln der Politikerin werden im Heimatland ihrer Eltern betont.

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"Historisches Ergebnis in Deutschland: In Berlin geht der Sieg an die Partei der türkeistämmigen Bürgermeister-Kandidatin Elif Eralp", titelte der Fernsehsender Halk TV. Und die Tageszeitung Sözcü schrieb: "Türkische Kandidatin sprengt die Urnen; die Deutschen sagten 'Elif'!"

Wohl erste Regierungschefin mit Migrationshintergrund

Eralp selbst hatte in ihrer Rede direkt nach der ersten Prognose am Abend auf Türkisch gesagt: "Wir haben Geschichte geschrieben, Freunde." Eralp wäre nicht nur erste linke Berliner Regierungschefin, sondern auch die erste mit Migrationshintergrund.

Eralps Eltern flohen als Sozialisten und Gewerkschafter nach dem Militärputsch aus der Türkei, ihre Mutter war damals mit ihr schwanger. Geboren wurde Eralp dann 1981 in München.

Eine Frau formt ein Herz mit den Händen, umgeben von applaudierenden und jubelnden Menschen.
© Getty Images

Die türkische Medienplattform Serbestiyet schrieb am Abend: "Die Tochter einer Familie, die nach dem Putsch vom 12. September floh, steht in Berlin kurz vor dem Amt der Regierenden."

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