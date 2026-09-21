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Nach Wahlen: Regierungsbeauftrage fordert AfD-Verbot

Zwei Personen im Anzug setzen sich bei einer Pressekonferenz vor blaue Wand.
© APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER
Nach den jüngsten Landtagswahlen fordert die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman ein AfD-Verbotsverfahren und übt scharfe Kritik.
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Die Diskussion über politische Konsequenzen nach den jüngsten Landtagswahlen gewinnt weiter an Dynamik. Die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman vertritt in Berlin die Ansicht, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD geboten sei.

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Kein einfaches Weiter So

Aus Sicht von Ataman könne keinesfalls einfach zur Tagesordnung übergegangen werden, "wenn eine in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei weiter wächst". Die Entwicklung der Wahlergebnisse verlange deutliche Schritte.

Eine Frau mit Brille spricht gestikulierend bei einer Pressekonferenz vor blauem Hintergrund.
Ferda Ataman © Anadolu via Getty Images

Klare Worte an Bundesinnenminister

Zudem richtet die Antidiskriminierungsbeauftragte eine direkte Botschaft an die Bundespolitik. "Rechtsextremisten lassen sich nicht mit Abschiebungen wegregieren, das sollte auch der Bundesinnenminister nun erkennen." Damit unterstreicht Ataman ihre Forderung nach rechtlichen Konsequenzen.

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