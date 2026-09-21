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"Asi-Loser-Partei von Antisemiten & Islamisten" Monika Gruber rechnet mit Linken ab

Monika Gruber
© © Philipp Carl Riedl / ServusTV
Die Linkspartei feierte am Sonntag in Berlin einen fulminanten Wahlsieg und hat gute Chancen, die nächste Regierende Bürgermeisterin in Berlin zu stellen. Doch gegen die skandalumwitterte SED-Nachfolgepartei regt sich Widerstand: Kabarettistin Monika Gruber platzt der Kragen.
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Schon am Wahlabend sorgten bei der Wahlparty der Berliner Linken umstrittene Gäste für erhebliche Aufregung. Neben dem berüchtigten Berliner Clan-Boss Issa Remmo erschien auch Ader Hamasterror-Verherrlicher Ibrahim Ibrahim.

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Einer der Männer, die auf der Veranstaltung neben Remmo zu sehen waren, ist nach Angaben des gemeinnützigen Vereins democ der Anti-Israel-Aktivist Ibrahim Ibrahim. Ibrahim gilt in Deutschland als führender Unterstützer der Terrororganisation PFLP („Volksfront zur Befreiung Palästinas“) und trat in Berlin als Vertreter des "Vereinigten Palästinensischen Nationalkomitees" auf. Diese Gruppe wird vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft sowie von der Europäischen Union und den USA als Terrororganisation geführt.

Schwere Vorwürfe gegen Ibrahim Ibrahim

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Foto zeigt auch den Linken-Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak (47) neben Ibrahim. Koçak gewann 2025 das Direktmandat im Wahlkreis Neukölln, wo Ibrahim bereits zuvor bei Veranstaltungen der Neuköllner Linken aufgetreten war.

Reaktionen aus der Parteispitze

Ebenfalls auf den Wahlpartys der Linken in Neukölln und Kreuzberg erschien Clan-Boss Issa Remmo (58). Gegenüber der "Berliner Morgenpost" äußerte er über die Partei: "Die Berliner Linke ist Juden gegenüber nicht feindlich eingestellt." Zudem gab er an, sich in Deutschland erstmals von der Partei unterstützt zu fühlen. Die Partei ging nach seinem Auftritt auf Distanz. Die Linken-Spitzenkandidatin und Wahlsiegerin Elif Eralp (45) erklärte dazu im ZDF: "Er war nicht eingeladen und wurde wieder rausgeschickt." Weiter betonte sie: "Mit organisierter Kriminalität haben wir nichts zu tun, die bekämpfen wir."

Monika Gruber
© © Philipp Carl Riedl / ServusTV

Kabarettistin Monika Gruber ist das alles zu viel und sie spricht jetzt Klartext. Auf X schrieb sie an die Linkspartei adressiert: 

“Eine Asi-Loser-Partei von Antisemiten und Islamisten bekommt die Mehrheit in Berlin. Bitte Herr Söder: Länderfinanzausgleich aus Bayern einstellen!”

Monika Gruber

Doch damit nicht genug, Gruber teilte auch gegen junge, weibliche Links- und Grün-Wählerinnen aus. Wieder auf X meinte sie:

“51% der jungen Frauen in Berlin haben "Die Linke" und 33% die Grünen gewählt. Es ist leider so, daß unser derzeitiges Bildungssystem eine Riege von völlig verblendeten, gendernden, ökonomischen und historischen weiblichen(!) Analphabeten schafft…..”

Monika Gruber

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