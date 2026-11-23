Heikler Zeitpunkt für einen Staatsbesuch: Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist nach Madrid – und trifft dort auf ein Spanien, das wenige Tage vor der Parlamentswahl politisch tief gespalten ist.

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Korruptionsvorwürfe, explodierende Mieten und die Migrationsfrage bestimmen den Wahlkampf. Der Besuch des österreichischen Staatsoberhaupts dürfte deshalb bewusst diplomatisch zurückhaltend ausfallen.

Besuch im Prado-Museum

Am Mittwoch stehen zunächst hochrangige Gespräche auf dem Programm. Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer treffen Ministerpräsident Pedro Sánchez. Danach besuchen sie gemeinsam mit König Felipe VI. und Königin Letizia das Prado-Museum. Dort wird die Ausstellung "Mariana de Austria" gezeigt, die der letzten spanischen Königin aus dem österreichischen Habsburgerhaus gewidmet ist. Anschließend folgt ein Arbeitsgespräch mit dem König.

Wirtschaft im Blick

Am Donnerstag rücken die wirtschaftlichen Beziehungen in den Mittelpunkt. Bei einem österreichisch-spanischen Wirtschaftsforum sollen mögliche Investitionen ausgelotet werden. Außerdem besichtigt Van der Bellen eine Photovoltaikanlage des österreichischen Energiekonzerns Verbund. Am Freitag steht noch ein Besuch im EU-Satellitenzentrum nahe Madrid auf dem Programm.

Wohnungsnot, Korruption und Migration

In Spanien geht es unterdessen politisch zur Sache. Ministerpräsident Sánchez hatte vorgezogene Neuwahlen ausgerufen, nachdem seine Minderheitsregierung zunehmend Schwierigkeiten hatte, Mehrheiten im Parlament zu organisieren. Dazu kommen Korruptionsskandale in seinem politischen und familiären Umfeld sowie Kritik an seinem Umgang mit der Migrationskrise.

Protestwellen beschäftigen

Besonders explosiv ist die Wohnungsnot. Steigende Mieten und fehlender leistbarer Wohnraum sorgten zuletzt für Proteste in rund 130 Städten. Auslöser für einen Generalstreik war auch die Zwangsräumung einer 87-jährigen Pensionistin, die kurz darauf starb. Sánchez versuchte mit neuen Mieterschutzgesetzen gegenzusteuern – scheiterte damit aber am Widerstand der Opposition.

Rechte Opposition hofft auf Machtwechsel

Konservative und Rechtspopulisten wollen Sánchez aus dem Amt drängen. Die konservative PP unter Alberto Núñez Feijóo und die rechte Vox-Partei stellen eine mögliche Zusammenarbeit in Aussicht. Auch die hohe Zahl an Flüchtlingen, die über den Atlantik die Kanarischen Inseln erreichen, wird im Wahlkampf zum politischen Streitpunkt. Allein in der ersten Novemberhälfte kamen mehr als 11.000 Menschen auf diesem Weg an.

Van der Bellen zurückhaltend

Die Stimmung im Land ist angespannt, auch zahlreiche Berufsgruppen wie Lehrer, Ärzte und Lokführer protestierten zuletzt. Van der Bellen hält sich angesichts des aufgeheizten Wahlkampfs diplomatisch zurück: Eine allgemeine Pressekonferenz ist während seines Besuchs nicht vorgesehen.