Der britische Ex-Premier Rishi Sunak hat sich gegen eine neue Brexit-Debatte und Rückkehr in die EU ausgesprochen.

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"Es sät offensichtlich Zwietracht, aber wie wir auch beim ersten Mal gesehen haben, nimmt es den gesamten Raum ein", sagte der konservative Ex-Regierungschef (2022-2024) dem Sender Sky News. Das halte die Regierung davon ab, sich um die wirklich wichtigen Fragen wie die Reduzierung der Lebenshaltungskosten oder Investitionen in die Verteidigung zu kümmern.

Eine Rückkehr in die EU bedeute auch, dass sich das Vereinigte Königreich in Bereichen wie Finanzdienstleistungen und Technologie EU-Regeln unterwerfen müsste. "Wir sollten die Kontrolle in diesen Bereichen nicht aufgeben, weil sie so entscheidend für unser künftiges Wachstum sind", sage Sunak. Auch die frühere Premierministerin Theresa May hatte sich bereits gegen einen Exit vom Brexit ausgesprochen.

Wiederannäherung unter Premierminister Burnham

Der aktuelle Premier Andy Burnham hatte sich für eine Wiederannäherung zur EU ausgesprochen und bei einem Gipfel in Brüssel in der vergangenen Woche weitreichende Schritte dazu vereinbart. In den kommenden Monaten sollen weitere Optionen erörtert werden. Die vollständige Rückkehr in die Zollunion scheint aber auch Burnham zumindest in dieser Legislaturperiode als ausgeschlossen anzusehen.

Großbritannien war Anfang 2020 aus der EU ausgetreten und beendete so 47 Jahre EU-Mitgliedschaft. Seit 2021 ist das Vereinigte Königreich auch nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des Binnenmarkts. In einem Referendum hatte sich 2016 eine sehr knappe Mehrheit der Briten für den Austritt ausgesprochen, inzwischen ist die Mehrheit für eine Wiederannäherung.