Am Dienstag (18.45 Uhr, live auf Sky) wartet auf den LASK eine echte Wikinger-Prüfung! In der Champions League geht es auswärts gegen Sensationsteam Bodø/Glimt – doch mit Robert Ljubičić haben die Linzer einen Trumpf im Ärmel. Der 27-Jährige hat die Norweger schon einmal aus der Königsklasse gekegelt – und bei seinem Namen dürften die Gastgeber diesmal keine Freudensprünge machen.

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Der LASK-Profi hat die Norweger bereits 2022 mit Dinamo Zagreb aus dem Champions-League-Play-off gekegelt. Jetzt kehrt er mit den Linzern nach Bodø zurück – und hat ordentlich Feuer im Tank. Zwei Tore und eine Vorlage aus seinen letzten drei Königsklassen-Einsätzen machen den Mittelfeldspieler, der bis Sommer 2027 von AEK Athen ausgeliehen ist und über eine Kaufoption verfügt, zur möglichen Geheimwaffe der Athletiker.

Für Ljubičić ist das Duell am Dienstag (ab 18.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) nämlich alles andere als eine gewöhnliche Europacup-Reise. Schon vor vier Jahren kreuzten sich seine Wege mit Bodø/Glimt – damals mit einem bitteren Ende für die Norweger. Im Play-off der Saison 2022/23 setzte sich Dinamo Zagreb mit insgesamt 4:2 durch. Ljubičić stand sowohl im Hin- als auch im Rückspiel über die volle Distanz auf dem Platz und kennt damit das Rezept, um die Norweger aus der Königsklasse zu werfen. Jetzt soll ihm das mit dem LASK erneut gelingen.

Ljubičić in Topform

Und als wäre die Vorgeschichte nicht schon brisant genug, reist der Mittelfeldmann auch noch mit ordentlich Selbstvertrauen nach Norwegen. Ljubičić hat in seinen letzten drei Champions-League-Einsätzen jeweils direkt angeschrieben: Zwei Treffer und eine Vorlage stehen auf seinem Konto. Auch beim jüngsten 4:0-Kantersieg gegen Slovan Bratislava ließ er sich in die Torschützenliste eintragen.

Der Österreicher ist also in Torlaune – und könnte ausgerechnet gegen seinen alten Bekannten wieder zum entscheidenden Trumpf werden. Für Bodø dürfte das Wiedersehen mit dem LASK-Profi jedenfalls alles andere als gemütlich werden. Der Norweger-Schreck ist zurück!