Meteorologen und Klimaforscher schlagen weltweit Alarm: Das pazifische Wetterphänomen El Niño hat historische Höchstwerte erreicht und droht das globale Wettergeschehen bis weit ins Jahr 2027 hinein massiv zu destabilisieren. Satellitendaten belegen dramatische Temperaturabweichungen von bis zu 10 Grad über dem langjährigen Durchschnitt.

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Wissenschaftler warnen vor einem Vorstoß in völlig unbekanntes Terrain. Satellitenkarten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) zeigen ein gigantisches Band überhitzten Meerwassers, das sich vom äquatorialen Pazifik bis an die Küsten Südamerikas erstreckt. US-Meteorologe Ryan Maue teilte die alarmierenden Daten auf X: "+10 Grad Anomalie der Meeresoberflächentemperatur nahe Galapagos und vor der Küste Perus. Das ist jetzt ein Mega-El-Niño."

Während dieser Maximalwert von zehn Grad über der Norm einen lokal begrenzten Brennpunkt markiert, liegen die Anomalien im gesamten zentralen Pazifik flächendeckend bei drei bis vier Grad über dem Durchschnitt. Damit zählt das aktuelle Ereignis bereits jetzt zu den stärksten jemals gemessenen Klimaanomalien der Geschichte. Klimaforscherin Rebekah Jones warnte eindringlich: "Ich kann gar nicht genug betonen, wie potenziell katastrophal dieser El Niño sein wird."

Verheerende Kettenreaktion für Natur und Mensch

Das natürliche Phänomen der El-Niño-Southern-Oscillation (ENSO), das alle zwei bis sieben Jahre auftritt, hat sich durch die weltweite Erwärmung drastisch verstärkt. Die Auswirkungen treffen Flora, Fauna und den Menschen gleichermaßen:

Massiver Zusammenbruch der nährstoffreichen Kaltwasserströmungen vor Südamerika

Hungersnot und Fortpflanzungsausfälle bei Seelöwen, Meeresleguanen, Seevögeln und Pinguinen

Verheerende Unwetter, Sturzfluten und Erdrutsche an der US-Westküste

Prognostizierte schwere Winterstürme für Teile West- und Nordeuropas

Autorin Genevieve Guenther warnte auf Social Media vor einem Massensterben mariner Tierarten in der überhitzten Wasserblase. User und Beobachter reagierten schockiert auf die Darstellungen der Messdaten, die einem roten Brandmal im Ozean gleichen.

Weltorganisation für Meteorologie warnt vor Extremjahr 2027

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) erklärte in ihrem aktuellen Zustandsbericht zur Lage des Klimas, dass der Super-El-Niño sämtliche bisherigen Skalen sprenge und das globale Wetter zunehmend unkontrollierbar auflade. Der Höhepunkt der globalen Hitzewellen, Eisschmelzen und Meeresspiegelanstiege steht Experten zufolge erst noch bevor und wird voraussichtlich bis weit in das Jahr 2027 anhalten.

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UN-Generalsekretär António Guterres forderte die Staatengemeinschaft zu sofortigem Handeln auf: "Wir haben ein neues Zeitalter der Klimaextreme betreten. Ein überdimensionierter El Niño kollidiert mit einem Planeten, der durch den menschengemachten Klimawandel bereits überhitzt ist." Die am wenigsten Verantwortlichen litten am stärksten, weshalb raschere Emissionssenkungen und Schutzgelder für gefährdete Regionen überlebenswichtig seien.