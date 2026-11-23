Immense Bedroung
Putin will Atomwaffe ins All bringen
Russland will nach Einschätzung westlicher Nachrichtendienste noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in die Erdumlaufbahn bringen. Einige NATO-Staaten seien bereits über eine entsprechende Warnmeldung informiert worden. Das berichteten WDR, NDR und die "Süddeutsche Zeitung" am Montag.
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Die deutsche Bundeswehr soll demnach bereits Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und weitere Regierungsvertreter über die mutmaßlichen Pläne Moskaus unterrichtet haben. Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste und Militärs könnte der atomar bewaffnete Satellit jederzeit in den kommenden Wochen gestartet werden. Innerhalb kürzester Zeit wäre er anschließend einsatzbereit. Das System mit dem Namen "Sputnik-S" soll bereits fertig konstruiert sein und seit längerer Zeit im Großraum Moskau gelagert werden.
Massive Bedrohung für den Westen
Besonders gefährlich wäre die Stationierung einer solchen Waffe in der Erdumlaufbahn. Sobald sich der Satellit im Weltraum befindet, gäbe es laut den Geheimdiensteinschätzungen kaum wirksame Möglichkeiten, einen Einsatz zu verhindern. Eine Explosion könnte verheerende Folgen für die Satelliteninfrastruktur und zahlreiche technische Systeme auf der Erde haben.
Stephen Whiting, Chef des US-Space-Commands, warnte vor einem möglichen Ausfall von rund einem Drittel aller Satelliten im niedrigen Erdorbit innerhalb der ersten Stunden bis Tage. In den darauffolgenden Monaten könnten weitere Satelliten verloren gehen. Auch die Auswirkungen auf die zivile Infrastruktur wären erheblich: Stromversorgung, Kommunikation und Navigation könnten massiv beeinträchtigt werden.
Ein solcher Satellit würde zudem gegen den Weltraumvertrag von 1967 verstoßen. Dieser untersagt es, Atomwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen in eine Erdumlaufbahn zu bringen.
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Moskau weist Vorwürfe zurück
Russland weist die Anschuldigungen zurück. Die russische Botschaft erklärte gegenüber WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung", ihr lägen keine Informationen zu den beschriebenen Vorgängen vor. Zugleich wies sie die Vorwürfe als unbegründete Unterstellungen zurück und bezeichnete sie als Teil einer Propagandakampagne.
Das deutsche Verteidigungsministerium äußerte sich nicht konkret zu den mutmaßlichen russischen Plänen und verwies auf die Geheimhaltungspflicht bei internen Beratungen.
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