Ein mit rund 40 Kilogramm Haschisch beladenes Kleinflugzeug ist am Mittwoch in der Nähe des Gardasees abgestürzt.

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Der 29-jährige Pilot kam dabei ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler könnte der Flug Teil eines internationalen Drogenschmuggels gewesen sein. Die Maschine vom Typ Cessna 172B Skyhawk war im spanischen Llançà an der Costa Brava gestartet. Als Ziel war der Flughafen Verona-Boscomantico vorgesehen.

An Bord befanden sich 40 Kilogramm Haschisch, aufgeteilt in Pakete zu jeweils einem halben Kilogramm, stellten die Ermittler fest. Sie gehen derzeit auch der Möglichkeit nach, dass der Pilot versucht haben könnte, auf einem freien Feld in Lonato del Garda in der lombardischen Provinz Brescia zu landen, um die Drogenlieferung außerhalb offizieller Kontrollen abzuwickeln. Dichter Nebel könnte das Flugmanöver zusätzlich erschwert haben.

Technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen

Ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen. Untersuchungen am Wrack ergaben, dass sich noch eine geringe Menge Treibstoff im Tank befand. Diese hätte möglicherweise für eine Landung auf dem nahegelegenen Flugfeld Bedizzole ausgereicht.

Der Pilot, ein 29-jähriger italienischer Staatsbürger marokkanischer Herkunft, stand bereits im Zusammenhang mit einem Drogenermittlungsverfahren im Fokus der Justiz. Auch ein früherer Flug mit einer mutmaßlichen Kokainlieferung nach Cremona wird untersucht. Die Ermittlungen führen die Antimafia-Behörden in Brescia gemeinsam mit den Carabinieri und Europol. Dabei werden mögliche Verbindungen in Italien, Frankreich und Spanien geprüft. Auch die italienische Flugsicherheitsbehörde hat Untersuchungen zur Klärung der Absturzursache eingeleitet.