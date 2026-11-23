Frankreichs Präsident Emmanuel Macron heizt im Ukraine-Krieg ein Brennpunkt-Thema erneut an: Er will einen möglichen Nato-Beitritt der Ukraine wieder zum Thema machen.

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Beim Treffen der "Koalition der Willigen" in Berlin forderte der französische Präsident außerdem deutlich mehr Tempo bei der militärischen Unterstützung für Kiew.

Russlands Haltung ausschlaggebend

Hintergrund sind die harten Forderungen Moskaus. Russland verlangt unter anderem, dass die Ukraine niemals der Nato beitritt und Gebiete aufgibt. Angesichts dieser Haltung müsse der Westen die Beitrittsfrage neu diskutieren, erklärte Macron. Die Ukraine sei militärisch inzwischen deutlich stärker als zu Beginn des russischen Angriffskriegs 2022.

Beitritt hätte weitreichende Folgen

Eine konkrete Entscheidung gibt es allerdings nicht. Weder wurde in Berlin ein Zeitplan genannt noch eine Einigung der Nato-Staaten erzielt. Für eine Aufnahme braucht es die Zustimmung aller Bündnispartner. Ein Beitritt hätte weitreichende Folgen: Artikel 5 des Nato-Vertrags verpflichtet die Mitglieder im Fall eines Angriffs zur gegenseitigen Unterstützung.

Kiew will Gebiete behalten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält die Mitgliedschaft weiterhin für die beste Sicherheitsgarantie. Laut seinen Angaben sollen US-Unterhändler bei Gesprächen in Abu Dhabi sogar einen möglichen Gebietstausch ins Spiel gebracht haben: einen Rückzug der Ukraine aus Teilen des Donbas gegen eine Nato-Perspektive. Die US-Regierung hat diese Darstellung allerdings nicht offiziell bestätigt. Kiew lehnt Gebietsabtretungen ab.

Macron fordert sofort mehr Waffen

Neben der langfristigen Sicherheitsfrage drängt Macron auf rasche militärische Hilfe. Besonders bei der Luftabwehr müsse der Westen nachlegen. Zusätzliche Abwehrsysteme und Abfangflugkörper seien dringend nötig, um die Bevölkerung und wichtige Einrichtungen vor russischen Raketenangriffen zu schützen.

Sein Appell kommt nach neuen russischen Angriffen auf Kiew. Länder, die über geeignetes Material verfügen, sollten es unverzüglich liefern, forderte der französische Präsident.