Auf beliebten dalmatinischen Urlaubsinseln vor Zadar droht das Abwassersystem unter dem Massenansturm vollständig zu kollabieren. Die Behörden reagieren nun mit Sondergenehmigungen und einem Fördermodell für autonome Kläranlagen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Traumbuchten und kristallklares Wasser ziehen jeden Sommer unzählige Gäste aus Österreich und ganz Europa an die kroatische Adriaküste. Doch abseits der beliebten Strände herrscht auf den Inseln im Archipel von Zadar der sanitäre Notstand. Betroffen sind vor allem die entlegeneren Außeninseln:

Iž und Rava

Molat und Silba

Premuda, Olib sowie Ist

Denis Barić, Präsident des kroatischen Inselrats, fand gegenüber der Regionalzeitung "Zadarski list" deutliche Worte zur aktuellen Situation: "Heute, und das hat auch dieser Sommer gezeigt, bleibt eines der brennendsten Probleme weiterhin die Entleerung der Klärgruben, was eine schwelende ökologische Zeitbombe darstellt." Bei einer Sitzung des Stadtrats in Zadar warnte Barić zudem laut einem Bericht von "Kroatien-Nachrichten.de" vor unhaltbaren Zuständen, da das städtische Entsorgungsunternehmen Odvodnja keinen regulären Abpumpdienst auf den betroffenen Eilanden anbietet.

Teure Fährtransporte und illegale Entsorgungen

Das Fehlen moderner Klärstufen ist an der Adria kein neues Phänomen, spitzt sich im Raum Zadar jedoch massiv zu. Da der Versorger Odvodnja keine planmäßigen Entleerungen durchführt, häuften sich zuletzt behördliche Inspektionsberichte über unsachgemäße und illegale Abwasserentsorgungen. Die Konsequenzen tragen Einheimische sowie Besitzer von Ferienhäusern, die auf private Dienstleister angewiesen sind.

Tomislav Matek, Direktor des Versorgungsunternehmens Vodovod Zadar, stellte gegenüber dem Nachrichtenportal "eZadar" klar, dass der regulierte Grundpreis bei 10,07 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser liegt. Vodovod erbringe einen Teil der Leistung mit eigenen Kapazitäten, während ein weiterer Teil über externe Konzessionäre abgewickelt werde. Für Inselbewohner steigen die Rechnungen jedoch dramatisch an: Weil Tank- und Saugwägen kostspielig per Fähre transportiert werden müssen, vervielfachen sich die Entsorgungsgebühren im Vergleich zum Festland. Bereits zuvor hatte der Mangel an Sanitäranlagen auf kleineren Eilanden wie Ošljak für heftigen Unmut bei den Bewohnern gesorgt.

Sofortmaßnahmen und EU-Mittel ab 2027

Die Stadtführung kündigte nun konkrete Schritte an, um die Schmutzwasser-Krise einzudämmen. Zadar-Bürgermeister Šime Erlić betonte in der Stadtratssitzung laut dem Portal "Morski": "Die gesetzliche Verpflichtung zur Entsorgung des Inhalts von Klärgruben liegt nun beim zusammengelegten System von Wasser und Abwasser." Als unmittelbare Übergangslösung sollen bestehende Abwasseranlagen auf besser erreichbaren Inseln freigegeben werden. Dazu zählt insbesondere die Kläranlage im Ort Ždrelac auf der Insel Pašman, die künftig für autorisierte gewerbliche Entsorger zugänglich sein soll, um die Wege der Saugwägen zu verkürzen.

Da der Bau einer zentralen Kanalisation auf den felsigen Außeninseln weder baulich noch wirtschaftlich realisierbar ist, setzt Zadar gemeinsam mit dem Ministerium für regionale Entwicklung auf eine dezentrale Strategie:

Freigabe der Kläranlage Ždrelac auf Pašman für autorisierte Entsorger

Start eines Förderprogramms ab 2027 unter Nutzung von EU-Geldern

Gezielte Kofinanzierung moderner Bio-Haushaltskläranlagen für Privathaushalte

Mit diesen dezentralen Klärsystemen soll verhindert werden, dass die Fäkalienproblematik in den kommenden Sommersaisonen das Ökosystem der Adria dauerhaft beschädigt.