Westliche Geheimdienste schlagen Alarm: Russland könnte in naher Zukunft einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf ins Weltall bringen.

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Die gefährliche Waffe soll laut Medienberichten bereits fertig konstruiert sein und im Großraum Moskau lagern.

In kürzester Zeit einsatzbereit

Der Satellit mit dem Namen "Sputnik-S" könnte demnach noch in diesem Jahr in die Erdumlaufbahn gebracht werden. Nach Einschätzung westlicher Militärs wäre er dort innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit. Mehrere NATO-Staaten sollen bereits über die brisanten Erkenntnisse informiert worden sein. Auch Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wurde laut den Berichten von der Bundeswehr unterrichtet.

Kaum Schutz vor einem Angriff

Die mögliche Stationierung einer Atomwaffe im All wäre eine massive Bedrohung für den Westen. Denn sobald sich der Satellit im Orbit befindet, gäbe es offenbar kaum wirksame Möglichkeiten, einen Einsatz zu verhindern. Eine Atomexplosion im Weltraum könnte nicht nur andere Satelliten zerstören, sondern auch technische Systeme auf der Erde lahmlegen.

Moskau wiegelt ab

Moskau weist die Vorwürfe allerdings zurück. Die russische Botschaft erklärte gegenüber den Medien, ihr lägen keine Informationen über die beschriebenen Vorgänge vor. Zugleich bezeichnete sie die Berichte als "Teil einer Propagandakampagne" und wies sämtliche Unterstellungen entschieden zurück.

Ob und wann Russland tatsächlich einen solchen Satelliten startet, ist derzeit unklar.