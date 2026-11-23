Venedig wird für Touristinnen und Touristen teurer: Die Stadt hebt die Ortstaxe für Übernachtungen in besonders hochwertigen Unterkünften von bisher fünf auf bis zu 9,50 Euro pro Person und Nacht an.

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Das beschloss die Stadtregierung auf Vorschlag von Finanzstadtrat Michele Zuin. Die Erhöhung solle sicherstellen, dass der Stadt ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um die Herausforderungen des Massentourismus zu bewältigen.

Grundlage für die Erhöhung ist ein Gesetz aus dem Jahr 2022. Dieses erlaubt Provinzhauptstädten, in denen die Zahl der touristischen Übernachtungen mindestens 20-mal so hoch ist wie die Einwohnerzahl, eine Ortstaxe von bis zu zehn Euro pro Nacht. Maßgeblich sind die durchschnittlichen Übernachtungszahlen der jeweils drei vorangegangenen Jahre laut dem italienischen Statistikamt Istat.

Bisheriger Höchstsatz von fünf Euro

Venedig hatte den bisherigen Höchstsatz von fünf Euro bis dato beibehalten. Mit der nun beschlossenen Anpassung gleiche sich die Stadt den Möglichkeiten des Gesetzes und den Regelungen anderer großer Tourismusdestinationen an, erklärte Zuin.

Die Einnahmen aus der Ortstaxe seien wesentlich, um öffentliche Dienstleistungen, die Pflege des Stadtbildes, Instandhaltungsarbeiten und die Lebensqualität der Einwohner zu finanzieren. Die Erhöhung solle sicherstellen, dass der Stadt ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um den Herausforderungen des Massentourismus und den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden, betonte der Stadtrat.

Die Touristensteuer hat sich für Italiens Gemeinden zu einem Geldsegen entwickelt. Das Aufkommen erreicht inzwischen historische Rekordwerte: 2025 flossen bereits 1,172 Milliarden Euro in die kommunalen Kassen. Bis Ende 2026 könnte die Summe sogar auf mehr als 1,3 Milliarden Euro steigen. Mittlerweile wird die Abgabe in 1.411 der rund 8.000 italienischen Gemeinden verlangt. Seit Jahresbeginn haben weitere 37 Kommunen die Touristensteuer eingeführt.

Kritik an Abgabe

Doch mit den steigenden Einnahmen wächst auch die Kritik an der Abgabe. Denn die Kurtaxe kann Gäste mit kleinem Urlaubsbudget verhältnismäßig stärker belasten als Reisende, die teurere Unterkünfte buchen. Bei gleicher Hotelkategorie kann die Steuerbelastung im Verhältnis zum Übernachtungspreis für günstigere Zimmer bis zu 3,5-mal höher ausfallen als für teurere Angebote.

Ein Beispiel dafür liefert Florenz. Laut einer Simulation des Beratungsunternehmens für Tourismus und Destinationsmanagement JFC beträgt die Kurtaxe bei zwei Übernachtungen in einem Drei-Sterne-Hotel jeweils sechs Euro pro Person - unabhängig davon, ob das Zimmer 114 oder 413 Euro kostet. Im ersten Fall entspricht die Abgabe 5,3 Prozent des Übernachtungspreises, im zweiten lediglich 1,5 Prozent.