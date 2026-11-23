Noch gut ein Monat bis Weihnachten: Jetzt werden die Bäume geschnitten, sodass pünktlich mit dem 8. Dezember der Verkauf der Christbäume auf den Verkaufsständen in den Städten und Gemeinden beginnen kann.

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Bis ein Christbaum geschmückt in einem Wohnzimmer erstrahlt, vergehen acht bis zwölf Jahre. Rund zehn Prozent der Fläche werden jährlich abgeerntet, wobei pro Hektar zwischen 5.500 und 6.000 Bäume wachsen. "Besonders die langanhaltende Trockenheit im Jahr 2026 hat den jungen Pflanzen stark zugesetzt. Ausfälle von heute wirken sich langfristig aus, denn jeder vertrocknete Jungbaum fehlt in zehn Jahren als verkaufsfähiger Christbaum", sagt Landwirtschaftskammerpräsident Franz Waldenberger

In Oberösterreich verkaufen die heimischen Christbaumbauern jährlich etwa 360.000 Christbäume pro Jahr, das sind 90 Prozent der Bäume, die jedes Jahr in oberösterreichischen Haushalten aufgestellt werden. Eine heimische Nordmanntanne mit guter Qualität kostet heuer zwischen 24 und 27 Euro pro Laufmeter. Im Vorjahr waren es zwischen 22 und 27 Euro. Instädtischen Gebieten liegen die Preise erfahrungsgemäß etwas höher.

Plastikbaum 19 Mal verwenden

Viele Österreicher genau aus Sorge um die Umwelt auf einen echten Christbaum. Wer 2024 keinen Baum hatte, nannte am häufigsten den Umweltschutz als Grund (26 Prozent). "Das ist gut gemeint, aber ein Irrtum. Ein Plastikbaum müsste rund 19 Jahre im Einsatz sein, um mit einem heimischen Baum gleichzuziehen. Ein echter Baum wird nach dem Fest kompostiert oder zu Biomasse verarbeitet und kommt so wieder in den Kreislauf. Wer also der Umwelt etwas Gutes tun will, holt sich den Baum vom Bauern ums Eck", erläutert Waldenberger.



Die Mitglieder der OÖ Christbaumbauern biete ihre Bäume ab

8. Dezember an rund 200 Verkaufsstandorten an.