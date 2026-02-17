Internationales Großevent "World Dog Show" kommt 2027 nach Tulln

Österreich wird zum internationalen Treffpunkt des Hundewesens: Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) richtet im Mai 2027 die World Dog Show aus und übernimmt damit eine zentrale Rolle innerhalb der weltweiten Hundeszene.

Die offizielle Staffelübergabe erfolgt im Mai 2026 bei der diesjährigen World Dog Show in Bologna durch den Welt-Hundedachverband Fédération Cynologique Internationale (FCI). Für den ÖKV ist die Ausrichtung dieses Großereignisses in Tulln Anerkennung und Verantwortung zugleich. Erwartet werden tausende Hunde, Aussteller, Richter und Besucher aus zahlreichen Ländern. Die World Dog Show gilt als eine der bedeutendsten Veranstaltungen der internationalen Kynologie und ist weit mehr als eine Ausstellung. Sie ist Plattform für Austausch, Qualitätsmaßstab und Visitenkarte des verantwortungsvollen Hundewesens des Gastgeberlandes.

Österreich als verlässlicher Partner

"Die World Dog Show ist ein Ausnahmeereignis mit besonderen organisatorischen Anforderungen. Unser Anspruch ist es, dieser internationalen Veranstaltung den bestmöglichen Rahmen zu geben und Österreich als verlässlichen Gastgeber zu präsentieren. Wir freuen uns auf die Staffelübergabe in Bologna im Mai“, so ÖKV-Präsident Philipp Ita.

Für die organisatorische Umsetzung ist der ÖKV personell bestens aufgestellt. Die Leitung des Organisationsteams übernimmt der weltweit erfahrene Ausstellungsexperte und internationale Allround-Richter Peter F. Berchtold. Die erste Planungsphase umfasste die Messe Wels als Veranstaltungsort. Maßgeblich für ein Ereignis dieser Größenordnung ist aber insbesondere der Flächenbedarf, die internationale Logistik, die Verkehrsführung, die Nähe zu Wien sowie ausreichende Parkmöglichkeiten für Aussteller und Besucher aus aller Welt. Mit zunehmender Detailtiefe fiel die Wahl des Veranstaltungsortes daher nun final auf die Messestadt Tulln. „Die Messe Wels bleibt ein wichtiger und laufender Partner des ÖKV-Ausstellungswesens in Österreich“, betont Philipp Ita.

Treffpunkt der internationalen Kynologie

Mit der World Dog Show 2027 wird Tulln somit für mehrere Tage zum Treffpunkt der internationalen Kynologie. Erwartet werden tausende Hunde im Team mit ihren Haltern, Aussteller, Richter und Besucher aus zahlreichen Ländern. „Wir freuen uns, ein Highlight für die internationale Hundecommunity in Österreich ausrichten und als Gastgeberland die Hundewelt bei uns begrüßen zu dürfen. Die WDS ist ein starkes Signal für die verantwortungsvolle Hundezucht, für kynologisches Fachwissen und für die internationale Zusammenarbeit mit und aus Österreich“, so Peter F. Berchtold, Leiter des Organisationsteams.

FPÖ-Rosenkranz: NÖ verfügt über große Erfahrung im Veranstalten

"Wir freuen uns, dass die Wahl auf Tulln gefallen ist“, so Landesrat Susanne Rosenkranz. "Niederösterreich war bereits mehrfach Austragungsort von Tierveranstaltungen und verfügt über umfassende Erfahrung in der Organisation von Großevents. Die Entscheidung des ÖKV ist ein starkes Signal für unseren Standort. Tulln bietet optimale Voraussetzungen für eine Veranstaltung dieser Größenordnung, um Gäste und Teilnehmer aus aller Welt professionell zu empfangen“, kommentiert Landesrat Susanne Rosenkranz diese Neuigkeit.

Ausschlaggebend für die Wahl Tullns waren laut Veranstalter insbesondere die verfügbaren Hallenflächen sowie optimale internationale Logistik mit einer leistungsfähigen Infrastruktur für tausende Hunde und Gäste aus aller Welt.

"Die World Dog Show ist nicht nur ein Höhepunkt für Hundeliebhaber, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region“, betont Rosenkranz abschließend.