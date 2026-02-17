Alles zu oe24VIP
© Symbolbild/Getty Images

Im Frühverkehr

Stau-Chaos auf A1 nach Lkw-Unfall

17.02.26, 09:30
Die A1 ist nahe St. Pölten nach einem Lkw-Unfall blockiert. Laut "ORF Niederösterreich" wurde eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Böheimkirchen/St. Pölten. Nach einem Lkw-Unfall ist am Dienstag die Westautobahn (A1) nahe St. Pölten blockiert gewesen. Die A1 Richtung Salzburg dürfte noch für mehrere Stunden gesperrt sein. Nach Angaben des ÖAMTC war auf der Richtungsfahrbahn Salzburg ein Sattelschlepper umgestürzt. Verkehrsbehinderungen mit kilometerlangen Staus waren die Folge. 

Stau auf der A1
© Google

Das Schwerfahrzeug lag einem Sprecher zufolge nach dem Unfall gegen 8.30 Uhr zwischen Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) und dem Knoten St. Pölten quer über der Fahrbahn, die gesperrt werden musste. Auch in Richtung Wien war eine Spur nicht benützbar. Als Ausweichmöglichkeiten auf der Fahrt nach Westen boten sich Landesstraßen ab Böheimkirchen an, die zur S33 führen.

