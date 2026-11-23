Die Eisplatte ist von einem Lkw-Dach gefallen, der Brummi-Fahrer machte Fahrerflucht.

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Eine herabfallende Eisplatte vom Planendach eines Lkw hat Montagmorgen auf der B1 in Edt bei Lambach (Bez. Wels-Land) die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos durchschlagen. Der 28-jährige Fahrer wurde verletzt. Der Laster setzte die Fahrt fort. Eine Lenkerin, die hinter dem Pkw fuhr, rief die Rettung.

Die Polizei bittet, dass Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Lambach unter der Telefonnummer 059133/4183 melden.