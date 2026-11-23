Auf Bundesstraße
Eisplatte durchbrach Windschutzscheibe in Oberösterreich
Eine herabfallende Eisplatte vom Planendach eines Lkw hat Montagmorgen auf der B1 in Edt bei Lambach (Bez. Wels-Land) die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos durchschlagen. Der 28-jährige Fahrer wurde verletzt. Der Laster setzte die Fahrt fort. Eine Lenkerin, die hinter dem Pkw fuhr, rief die Rettung.
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Die Polizei bittet, dass Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Lambach unter der Telefonnummer 059133/4183 melden.
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