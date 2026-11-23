Schnee, Eis und meterhohe Verwehungen: Der Winter hat Österreichs Berge fest im Griff. Für Autofahrer und Ausflügler heißt es auf acht Straßen ab sofort Endstation.

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Wer noch schnell einen spontanen Ausflug ins Hochgebirge oder die Abkürzung Richtung Süden geplant hat, hat es jetzt schwer.

Diese Pässe sind betroffen

Die winterlichen Bedingungen in den Alpen lassen den Straßenerhaltern keine Wahl – auf insgesamt acht bekannten Pass- und Hochalpenstraßen wurden die Schranken endgültig heruntergelassen. In beiden Richtungen geht nichts mehr

Timmelsjoch Hochalpenstraße: Zwischen Hochgurgl und dem Grenzübergang nach Italien.

Zwischen Hochgurgl und dem Grenzübergang nach Italien. Großglockner Hochalpenstraße: Auf Österreichs berühmtester Panoramastraße ist zwischen Heiligenblut und Fusch Schluss.

Auf Österreichs berühmtester Panoramastraße ist zwischen Heiligenblut und Fusch Schluss. Nockalmstraße: Zwischen Winkl und Innerkrems.

Zwischen Winkl und Innerkrems. Schlegeis Alpenstraße: Wer zum Stausee will, steht bereits an der Mautstelle Ginzling vor verschlossenen Schranken.

Wer zum Stausee will, steht bereits an der Mautstelle Ginzling vor verschlossenen Schranken. Silvretta Hochalpenstraße: Zwischen den Mautstellen Galtür in Wirl und Partenen.

Zwischen den Mautstellen Galtür in Wirl und Partenen. Staller Sattel (L25): Die beliebte Verbindung zwischen Erlsbach und der italienischen Grenze ist zu.

Die beliebte Verbindung zwischen Erlsbach und der italienischen Grenze ist zu. Sölkpass (L704): Zwischen St. Nikolai im Sölktal und Baierdorf ist für Autofahrer Endstation.

Zwischen St. Nikolai im Sölktal und Baierdorf ist für Autofahrer Endstation. Malta-Hochalm-Straße: Der Weg hinauf zur Kölnbreinsperre bleibt vorerst versperrt.

zwischen Grenzübergang Staller Sattel / I und Erlsbach in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre © Land Tirol

Wann geht der Verkehr wieder?

Autofahrer brauchen jetzt Geduld. Bevor die Schneefräsen im Frühjahr nicht wieder ganze Arbeit geleistet haben, bleibt das Hochgebirge den Tourengehern und dem Schnee überlassen. Mit einer Wiedereröffnung ist – je nach Wetterlage – frühestens im Mai oder Juni zu rechnen. Wer nach Südtirol will, muss ab sofort auf den Brenner oder den Reschenpass ausweichen.