Schnee-Einbruch
Timmelsjoch, Silvretta: Diese beliebten Alpenpässe sind jetzt dicht
Wer noch schnell einen spontanen Ausflug ins Hochgebirge oder die Abkürzung Richtung Süden geplant hat, hat es jetzt schwer.
Diese Pässe sind betroffen
Die winterlichen Bedingungen in den Alpen lassen den Straßenerhaltern keine Wahl – auf insgesamt acht bekannten Pass- und Hochalpenstraßen wurden die Schranken endgültig heruntergelassen. In beiden Richtungen geht nichts mehr
- Timmelsjoch Hochalpenstraße: Zwischen Hochgurgl und dem Grenzübergang nach Italien.
- Großglockner Hochalpenstraße: Auf Österreichs berühmtester Panoramastraße ist zwischen Heiligenblut und Fusch Schluss.
- Nockalmstraße: Zwischen Winkl und Innerkrems.
- Schlegeis Alpenstraße: Wer zum Stausee will, steht bereits an der Mautstelle Ginzling vor verschlossenen Schranken.
- Silvretta Hochalpenstraße: Zwischen den Mautstellen Galtür in Wirl und Partenen.
- Staller Sattel (L25): Die beliebte Verbindung zwischen Erlsbach und der italienischen Grenze ist zu.
- Sölkpass (L704): Zwischen St. Nikolai im Sölktal und Baierdorf ist für Autofahrer Endstation.
- Malta-Hochalm-Straße: Der Weg hinauf zur Kölnbreinsperre bleibt vorerst versperrt.
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Wann geht der Verkehr wieder?
Autofahrer brauchen jetzt Geduld. Bevor die Schneefräsen im Frühjahr nicht wieder ganze Arbeit geleistet haben, bleibt das Hochgebirge den Tourengehern und dem Schnee überlassen. Mit einer Wiedereröffnung ist – je nach Wetterlage – frühestens im Mai oder Juni zu rechnen. Wer nach Südtirol will, muss ab sofort auf den Brenner oder den Reschenpass ausweichen.
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