Die Wachau schwitzt: Hitze und Trockenheit setzen den Winzern zu. Eine neue Studie der Geosphere Austria zeigt, wie der Weinbau fit für die Zukunft wird.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dürnstein. Der Wachauer Weinbau leidet überdurchschnittlich unter dem Klimawandel. Rund um Krems ist die Temperatur seit den 1950er-Jahren im Mittel um zwei Grad gestiegen. Der Niederschlag bleibt gleich, doch die Verdunstung nimmt zu und die Wasserbilanz verschlechtert sich. "Hitze und Trockenstress werden zu immer größeren Herausforderungen für Ertrag und Qualität der Weine", heißt es in einer Aussendung von Geosphere Austria.

Drei Jahre lang untersuchten Forscher im Projekt "Terroir Wachau" Österreichs bedeutendstes Weinbaugebiet. Ihr Fazit: Bewässerung und Bodenbewirtschaftung sind künftig Grundvoraussetzung.

Die Weinlese hat heuer ungewöhnlich früh begonnen. © Weinherbst Wachau

Heiße Mauern

Die Trockensteinmauern heizen den Boden durch ihre Wärmeabstrahlung deutlich auf, langes Gras kühlt ihn. Eine neue geologische Karte im Maßstab 1:10.000 zeigt den Untergrund exakt. Die unterschiedlichen Ausgangsgesteine beeinflussen die Bodenbildung, das Mineralstoffangebot sowie die Fähigkeit zur Wasserspeicherung. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die obersten Sedimentschichten - insbesondere die Lössvorkommen - und ihre Mächtigkeit gelegt. "Seismische Untersuchungen machen bisher nicht ausreichend bekannte Untergrundstrukturen sichtbar - bei tiefreichenden Messungen bis etwa 250 Meter Tiefe", erklärte Ingrid Schlögel, Projektleiterin und Leiterin des Departments Oberflächennahe Geophysik bei Geosphere Austria. Die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflusse Durchwurzelbarkeit und Wasserverfügbarkeit.

Auch Kaltluft aus den Seitentälern spielt eine Rolle: Sie wirkt stärker als die Donau und entscheidet mit über das Spätfrostrisiko.

Wissen für morgen

Die Daten helfen bei der Lagenplanung der Reben. "Neben unserer praktischen Erfahrung brauchen wir fundierte wissenschaftliche Daten", sagt Anton Bodenstein vom Regionalen Weinkomitee Wachau. Weine langfristig zu sichern, brauchen wir neben unserer praktischen Erfahrung fundierte wissenschaftliche Daten", erklärte Anton Bodenstein, Vorsitzender "Regionales Weinkomitee Wachau": "Dieses Forschungsprojekt liefert uns dafür entscheidende Erkenntnisse, mit denen wir und nachfolgende Generationen den Herausforderungen des Klimawandels gezielt begegnen können."