Nico Legat zieht laut Bericht ins Dschungelcamp und reist damit nach der Verkündung seiner ersten Vaterschaft im Januar nach Australien.

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Erst Anfang November machten Nico Legat und seine Partnerin Laura Parrinello öffentlich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind – ein "Wunschkind" – erwarten. Während Laura während des Dschungelcamps bereits hochschwanger sein und nicht nach Australien mitreisen soll, liegt der errechnete Geburtstermin laut Quelle erst danach, sodass Nico bei der Geburt wieder zu Hause sein soll.

Thorsten Legath © Getty Images

Fußstapfen von Papa Thorsten Legat

Für Nico Legat wird der Einzug ein besonderes Kapitel, weil Papa Thorsten Legat (58) im Jahr 2016 im australischen Busch den dritten Platz belegte. Neben Nico sollen im Januar laut Quelle auch Michelle (54), Serkan Yavuz (33) und Isabell Horn (42) nach Australien reisen; RTL erklärte auf Anfrage: "Spekulationen zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommentieren wir nicht."

Weitere Promis und RTL-Statement

Während der "Berliner Kurier" zuerst über Dschungelcamp-Spekulationen um Legat berichtete und BILD den Einzug als bestätigt darstellt, bleiben Ausstrahlungstermine und Sendezeiten der Originalquelle zufolge offen. Ob Nico Legat im Camp am Ende sogar besser abschneidet als sein Vater Thorsten Legat vor zehn Jahren, wird sich erst im Verlauf der Staffel zeigen.