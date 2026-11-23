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GZSZ-Star Isabell Horn geht ins Dschungelcamp
Laut einem Bericht der "BILD" steht die nächste Teilnehmerin für die 20. Staffel des RTL-Dschungelcamps fest: Schauspielerin Isabell Horn (42) soll im Januar 2027 in den australischen Busch ziehen.
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Damit wäre sie nach Schlager-Ikone Michelle (54) und Reality-Star Serkan Yavuz (33) bereits der dritte bekannte Name für die Jubiläumsausgabe.
Vielen Fernsehzuschauern ist Horn vor allem durch ihre langjährige Rolle als Pia Koch in der Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt, die sie zwischen 2009 und 2015 verkörperte, sowie aus der ZDF-Serie "Betty’s Diagnose".
Bewegte Jahre und offene Worte
Privat blickt die zweifache Mutter auf turbulente Zeiten zurück. Nach einem Umzug nach Schweden im Jahr 2023 kehrte sie mit ihrem Partner Jens Ackermann und den Kindern nach rund eineinhalb Jahren wieder nach Deutschland zurück. Zudem sprach sie im ARD-Podcast "Raus aus der Depression" offen über drei schwere depressive Phasen in ihrem Leben. Im Dschungelcamp erwartet sie nun ein ungefilterter Alltag ohne Drehbuch.
Längste Staffel der Show-Geschichte
Im Jahr 2027 feiert das Format sein 20. Jubiläum, das erneut von Sonja Zietlow (58) und Jan Köppen (43) moderiert werden soll. RTL kündigte bereits die längste Staffel aller Zeiten an, nachdem das Camp 2026 insgesamt 17 Tage dauerte. Offiziell wollte der Sender die Personalie auf Anfrage nicht kommentieren.
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