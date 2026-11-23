Bei der Kletterhalle Wien in Stadlau sind die Bagger angerollt: Mit dem Spatenstich für ein neues Funktions- und Verwaltungsgebäude startet ein millionenschweres Großprojekt für Hobbysportler.

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Die Kletterhalle Wien in der Erzherzog-Karl-Straße zählt zu den beliebtesten Standorten des Landes und lockt täglich mehrere hundert Besucher an. Nun soll ein neues Verwaltungs- und Funktionsgebäude die in die Jahre gekommene Infrastruktur entlasten. Kostenpunkt: 12,75 Millionen Euro. Geplant sind moderne Garderoben, Sanitär- und Lagerbereiche, ein gemeinsames Besucherfoyer sowie ein Bistro. Außerdem gelangen Gäste künftig direkt und barrierefrei in die Halle, da der bisherige lange Verbindungsgang wegfällt. Von dem Neubau profitieren nicht nur Klettersportler, sondern auch der FC Stadlau und die Naturfreunde Wien.

Bei der Umsetzung von insgesamt zwei Bauphasen können insgesamt 1.617 Quadratmeter entsiegelt werden. Dadurch entstehen langfristig zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für den Sport: Geplant ist, das Angebot um 1.000 bis 1.500 Quadratmeter Outdoor-Kletterfläche sowie um zwei Fußball-Trainingsplätze erweitern zu können. Das Projekt setzt zudem auf Nachhaltigkeit: Geplant sind eine Holzfassade, Wärmepumpen, Tiefensonden, Photovoltaik sowie begrünte Dachflächen. Die Nutzungsaufnahme der ersten Bauphase ist nach aktuellem Projektzeitplan für Februar 2028 vorgesehen, wie es in einer Aussendung heißt.

"Wien investiert konsequent in moderne und nachhaltige Sportstätten. Mit dem neuen Funktionsgebäude bei der Kletterhalle Wien schaffen wir bessere Bedingungen für Tausende Sportlerinnen und Sportler sowie für die vielen Besucherinnen und Besucher dieses wichtigen Sportstandortes. Besonders freut mich, dass wir mit diesem Projekt nicht nur die Infrastruktur für den Kletter- und Fußballsport verbessern, sondern durch eine intelligente Planung auch zusätzliche Möglichkeiten für die zukünftige Erweiterung des Sportangebots schaffen. Damit investieren wir in die sportliche Zukunft Wiens", betont Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ).