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Es gab 4 Todesfälle

Legionellen-Ausbruch in Linz für beendet erklärt

Ein Mann im Labor untersucht Petrischalen mit vielen gestapelten Kulturen auf dem Tisch.
© Team Fotokerschi
Insgesamt wurden 36 Erkrankungen und vier Todesfälle erfasst. Die Untersuchungen zur Infektionsquelle werden weiterhin aufgearbeitet.
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Linz. Der Legionellen-Ausbruch im Raum Linz ist nach mehreren Wochen beendet. Seit Anfang September wurden keine neuen Erkrankungen mehr festgestellt, die mit dem Ausbruchsgeschehen in Verbindung stehen. Insgesamt registrierten die Gesundheitsbehörden 36 Erkrankungsfälle. Nun wurde ein vierter Todesfall bekannt.

Der betroffene Patient war bereits Anfang August erkrankt und musste über einen längeren Zeitraum intensivmedizinisch behandelt werden. In dieser Woche verstarb er. Ein weiterführender genetischer Vergleich mit Legionellen aus Umweltproben war bei diesem Patienten nicht möglich.

Mehr als 280 Proben untersucht

Die Suche nach der Infektionsquelle führte zu umfangreichen Untersuchungen. Mittlerweile wurden mehr als 280 Proben ausgewertet. An der Aufarbeitung sind neben den zuständigen Gesundheitsbehörden auch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), das Institut Bioanalyticum sowie weitere Fachstellen beteiligt. Die Untersuchungen sollen dazu beitragen, die Hintergründe des Ausbruchs möglichst genau nachzuvollziehen.

Auch Erkrankte außerhalb von Linz erfasst

Von den insgesamt 36 registrierten Erkrankungsfällen stammen die letzten vier identifizierten Patientinnen und Patienten nicht aus dem Linzer Stadtgebiet. Aufgrund eines möglichen Zusammenhangs werden ihre Erkrankungen dennoch dem Ausbruch im Raum Linz zugerechnet.

Obwohl das Fallgeschehen mittlerweile als beendet gilt, läuft die fachliche Aufarbeitung weiter. Seit Anfang September sind keine neuen Erkrankungen bekannt geworden, die diesem Ausbruch zugeordnet werden.

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