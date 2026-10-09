Von Moretti bis Pschill: Das machen die "Kommissar Rex"-Stars heute

Das einstige "Rex"-Herrl Gedeon Burkhard bessert seine Finanzen bei "Promi Big Brother" auf. Aber was wurde aus den anderen Stars der kultigen Krimiserie?

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Der beliebte "Kommissar Rex" hat heuer ein fulminantes Comeback gefeiert. Der Spürnase auf vier Pfoten wurde ein neues Team an die Seite gestellt: Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin und Alfred Dorfer sind - natürlich neben dem Hund - die Stars des Revivals.

Keine Alt-Stars

Vielleicht hätte Schauspieler Gedeon Burkhard sich gewünscht, bei der Neuauflage von "Kommissar Rex" dabei zu sein. So sitzt der einstige Kriminalinspektor Alexander Brandtner (1998 bis 2001) jetzt bei "Promi Big Brother" und verdient sein halt Geld jetzt im Trash-TV.

Die Wege der Rex-Herrchen

Für andere Herrl des beliebten TV-Hundes läuft es deutlich besser. Wir werfen einen Blick auf die Karrieren der "Kommissar Rex"-Stars der Vergangenheit:

Tobias Moretti und seine Julia. © Getty Images

Tobias Moretti: Er war der Ermittler der ersten Stunde. Von 1994 bis 1998 ermittelte der Tiroler als Kriminalinspektur Richard Moser. Bis heute zählt er zu den erfolgreichsten Schauspielern des Landes. Er war als "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen zu sehen und ist sowohl auf der Bühne als auch im TV und Kino zu sehen. Zuletzt wirkte er in der ZDF-Serie "München Beats" mit.

Alexander Pschill & Elke Winkens. © United Archives via Getty Images

Alexander Pschill: Der Wiener übernahm 2002 als Kriminalinspektor Marc Hoffmann und blieb zwei Jahre an der Seite von Rex. Ganz so viel wie damals hört man von ihm zwar heute nicht mehr, aber am Theater und im TV ist er immer noch regelmäßig zu sehen. 2025 wirkte er zum Beispiel in "Bis auf Weiteres unsterblich" mit.

Elke Winkens: Von 2001 bis 2003 war sie die deutsche Kriminalinspektorin Niki Herzog. Ihre Karriere ging nach dem "Kommissar Rex"-Abschied weiter. Sie ist regelmäßig in TV-Produktionen zu sehen und versuchte sich bei "Dancing Stars".

Karl Markovics. © Getty Images

Karl Markovics: Der Stockinger ist bis heute Kult. Dabei holte er nur von 1994 bis 1996 die Wurstsemmeln für Rex. Mit "Stockinger" erhielt er 1996 ein kurzlebiges Spin-off. Markovics ist ein renommierter Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor.

Kaspar Capparoni. © Mondadori Portfolio via Getty Images

Kaspar Capparoni: "Kommissar Rex" eroberte die ganze Welt - auch Italien. Capparoni ermittelte als erster italienischer Kommissar von 2007 bis 2010. An diesen Erfolg konnte er zwar nicht mehr anschließen, er ist aber immer noch fester Bestandteil der italienischen TV-Landschaft.