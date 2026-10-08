Ex-"Rex"-Herrl Burkhard: So klappt sein Liebes-Dreieck

Bei Promi Big Brother sprach Schauspieler Gedeon Burkhard völlig offen über seine ungewöhnliche Dreiecksbeziehung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Container von Promi Big Brother wurde am Mittwochabend ganz offen über das Privatleben gesprochen. Der ehemalige Kommissar-Rex-Ermittler Gedeon Burkhard packte vor den Kameras über sein Liebesleben aus und verriet, dass er zu Hause mit zwei Frauen zusammenlebt.

Details verraten

Als an Tag drei im Haus eine Männerrunde zusammenkam, hakte der frühere Fußballer Christian Lell bei dem Darsteller nach, wie sich diese Partnerschaft entwickelt habe.

Liebe begann zu zweit

Die Geschichte begann vor einigen Jahren, als der Schauspieler bereits in einer laufenden Beziehung war: "Zu der Zeit hatte ich schon zwei Jahre lang mit meiner anderen Partnerin eine laufende Affäre." Als er sich dann vor fünf Jahren in eine weitere Frau verliebte, entschied er sich dagegen, eine der beiden aufzugeben.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Stattdessen stellte er die Frauen einander vor. Die beiden mochten sich auf Anhieb, und die Dreierkonstellation entwickelte sich ganz ohne feste Vorgaben: "Keiner hatte das Bedürfnis, über irgendwelche Regeln zu sprechen. Jeder hat dem anderen seine Freiheiten gegönnt."

DUESSELDORF, GERMANY - SEPTEMBER 2: Gedeon Burkhard attends the "Promi Big Brother Reveal Event 2026" at Capitol Theater on September 2, 2026 in Düsseldorf, Germany. (Photo by Tristar Media/Getty Images) © Getty Images

Ein harmonisches Zusammenleben

Die Partnerinnen brachten bereits Vorerfahrungen mit ähnlichen Modellen mit, und auch der Schauspieler hatte gelernt, mit Eifersucht umzugehen. Im Sprechzimmer der Show zog Gedeon Burkhard eine emotionale Bilanz über das gemeinsame Leben:

Alle drei Partner lieben sich untereinander.

Sie leben seit fünf Jahren fest zusammen.

Jeder Partner schätzt den anderen als sicheren Hafen.

Kommissar Rex im ultimativen Test! 1 / 9 © oe24 © oe24 © oe24

Als Mitbewohner Godfrey wissen wollte, wie alt seine beiden Partnerinnen sind, antwortete der Schauspieler schlicht: "32 und 37." Damit gab Gedeon Burkhard im Rahmen der Show einen ungewohnt intimen Einblick in seinen Alltag.