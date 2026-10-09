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Film der Woche

"Hope" sorgt für neue Kino-Horror-Action

Zwei Polizisten sitzen in einem Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht.
© Plus M Entertainment
Krimi, Action und Horror. "Hope"; der teuerste südkoreanische Film aller Zeiten, ist nichts für schwache Nerven!
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10 Jahre Produktionszeit und satte 70 Milliarden Won (ca. 44,5 Millionen Euro) Kosten. Der Sci-Fi-Thriller "Hope" von Na Hong-jin („The Wailing“) ist der teuerste südkoreanische Film aller Zeiten und lässt nun mit aufwendigen Spezialeffekten, groß angelegten Actionsequenzen und einem internationalen Cast rund um Michael Fassbender und Alicia Vikander auch die heimischen Cineasten rätseln: Ist das nun ein Krimi, ein Actionfilm oder gar ein Horrorfilm?

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"Hope" lässt Cineasten rästeln: Krimi, Action oder Horror? © Plus M Entertainment

Die Story ist in der völlig zerstörten Ortschaft Hope Harbour nahe des Grenzgebiets zwischen Nord- und Südkorea angesiedelt: Polizeichef Bum-seok (Jung-Min Hwang) will herausfinden, was die Menschen hier heimgesucht hat. Es sind apokalyptische Bilder. Alles liegt in Trümmern, die Kommunikation ist zusammengebrochen und tote Tierkadaver dienen als Vorboten dessen, was da kommt: ein mysteriöses Wesen hat ordentlich Lust auf Menschenjagd.

Was zunächst wie ein rätselhafter Zwischenfall in der Provinz beginnt, entwickelt sich zu einer Bedrohung von ungeahnten Ausmaßen. 160 Minuten Hochspannung und alleine in Südkorea über 330.000 Besucher am Startwochenende.

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