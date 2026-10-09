Helene Fischer feiert Silbereisens Jubiläum

10 Jahre Schlagerboom: Helene Fischer rockt das große Silbereisen-Jubiläum. Zum zehnjährigen Bestehen der Sendung gratulieren u.a. DJ Ötzi, Gabalier, Kaiser, Berg, und Carpendale.

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Wien. Helene Fischer ist bei der Jubiläumsausgabe von Florian Silbereisens Show Schlagerbooom dabei. Zum zehnjährigen Bestehen der Sendung gratulieren außerdem Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale und Dieter Bohlen, wie die zuständige Produktionsfirma mitteilte. Die Show "10 Jahre Schlagerbooom - Alles funkelt! Alles glitzert!" läuft am Samstag, 17. Oktober, in ORF 2 (20.15 Uhr) und ist dann auf ORF On abrufbar.

Angekündigt werden auch Maite Kelly, DJ Ötzi, Blümchen, Santiano, Unheilig, Kerstin Ott, Andreas Gabalier und Cindy aus Marzahn sowie zahlreiche weitere Stars. Die Macher weisen jedoch darauf hin, dass sich Programm und Besetzung noch ändern können. Gefeiert wird über rund drei Stunden in der Dortmunder Westfalenhalle, erwartet werden laut Ankündigung mehr als 20.000 Fans.

Fischer und Silbereisen waren mehrere Jahre lang ein Paar und gaben 2018 ihre Trennung bekannt. Auf der Bühne standen sie seitdem immer wieder gemeinsam.