Anna-Maria Ferchichi: Brust-Implantate müssen raus

Anna-Maria Ferchichi plant eine Typveränderung und denkt vor ihrem anstehenden Implantatwechsel offen über eine deutliche Brustverkleinerung nach.

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Bei der achtfachen Mutter steht bald ein Wechsel ihrer Brustimplantate an, den sie für eine optische Veränderung nutzen könnte. Erstmals überlegt Anna-Maria Ferchichi, im Rahmen einer Brustverkleinerung ihre Oberweite sichtbar zu reduzieren und künftig von Doppel-D auf ein kleines B-Körbchen umzusteigen.

Anderer Look?

Auf Instagram zeigte sie ihren Followern ein computergeneriertes Bild, um zu veranschaulichen, wie ihr Körper mit einer kleineren Silhouette wirken würde: "Jetzt steht mein Implantatwechsel an und zum ersten Mal spiele ich wirklich mit dem Gedanken, deutlich kleiner zu gehen. Auf dem zweiten Bild seht ihr mich deshalb mal mit einem kleinen B-Körbchen."

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Neues Körpergefühl

Die Influencerin zeigte sich von dem möglichen Ergebnis angetan und betonte, dass sie die neue Silhouette an sich wunderschön finde. Dennoch zögert sie noch vor dem finalen Entschluss: "Gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob ich mich nach so vielen Jahren mit einem komplett anderen Körpergefühl wirklich wohlfühlen würde." Ihre aktuellen Kissen trägt sie bereits seit 14 Jahren. Da sie ansonsten schmal gebaut ist, wirkt die Oberweite besonders groß. Schon als junge Frau ließ sie den ersten Eingriff vornehmen: "Nach Montys Geburt habe ich mir mit 21 Jahren das erste Mal die Brüste vergrößern lassen. Das heißt, ich kenne meinen Körper jetzt seit über 20 Jahren eigentlich nur mit einer sehr üppigen, großen Brust."

Sie bezieht frühere Ratschläge von Fachärzten in ihre Überlegungen ein. © Getty Images

Abwägung vor dem Eingriff

Für Anna-Maria Ferchichi ist der anstehende Termin ein Prozess des genauen Abwägens. Dabei stehen verschiedene Aspekte der möglichen Brustverkleinerung im Raum:

Sie überlegt, den anstehenden Wechsel für eine Typveränderung zu nutzen.

Sie prüft, ob die vertraute Größe weiterhin zu ihrem Körpergefühl gehört.

Neuer Haarschnitt bereits geglückt

Bereits im Mai 2025 hatten Mediziner vorsorglich zum Austausch geraten, woraufhin sich die Patientin wegen widersprüchlicher Expertenmeinungen zunächst dagegen entschieden hatte. Eine andere optische Verwandlung setzte Anna-Maria Ferchichi derweil schon vor rund vier Wochen um, als sie sich mit einem blonden Bob zeigte. Ihr Ehemann Bushido und die acht Kinder reagierten begeistert auf die neue Frisur. Ob die geplante Brustverkleinerung der nächste Schritt wird, bleibt vorerst offen.