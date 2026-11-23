Nach einem Parkunfall mit ihrem rosaroten Range Rover wurde Cathy Hummels wegen Unfallflucht zu 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Laut Anklage ging sie nach dem Crash einfach ins Fitnessstudio.

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Unangenehmer Gerichtstermin für Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels (38), die Ex von Fußballstar Mats Hummels (37): Nach einem Vorfall in München verurteilte sie ein Amtsrichter zu 40 Tagessätzen à 500 Euro, insgesamt also 20.000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Crash vor der Pilates-Stunde

Der Vorfall ereignete sich bereits im Juni 2024 auf dem Weg zu einer Pilates-Stunde. Hummels hatte es eilig und fuhr mit ihrem rosaroten Range Rover, den sie selbst "Barbie-Mobil" nennt, zu einem Fitnessstudio im Münchner Viertel Nymphenburg. Laut Staatsanwaltschaft stieß sie beim Einparken "mit dem Heck ihres Wagens gegen die linke hintere Türe eines geparkten Pkw Kia". Dabei entstand ein Schaden von 2.203,93 Euro. Obwohl sie den Zusammenstoß bemerkt haben soll, kümmerte sich die 38-Jährige nicht darum und ging in aller Ruhe zum Sport. Nachdem das Münchner Amtsgericht 2025 per Strafbefehl zunächst 32.000 Euro (40 Tagessätze à 800 Euro) verhängt und Hummels Einspruch eingelegt hatte, kam der Fall zweieinhalb Jahre nach dem Unfall im Strafjustizzentrum zur Verhandlung.

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Verteidigung verweist auf laute Musik

Zur Verhandlung erschien Cathy Hummels nicht persönlich, sondern ließ sich von Rechtsanwalt Reinhold Baier vertreten. Baier plädierte auf Freispruch und erklärte, seine Mandantin habe beim gewohnten Einparken sehr laut Musik gehört und nichts mitbekommen. In einer vom Verteidiger verlesenen Erklärung von Hummels hieß es: "Ich habe den Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug nicht wahrgenommen. Hätte ich das erkannt, hätte ich die Situation geklärt." Baier argumentierte zudem: "Alles andere wäre untypisch. Man verursacht doch nicht erst einen Schaden, parkt dann und geht seelenruhig zum Sport." Pikant: Wenige Monate zuvor war Hummels selbst Opfer einer Unfallflucht geworden, als ein Rückspiegel an ihrem Wagen beschädigt wurde. Auf sozialen Medien schrieb sie damals: "Da hinterlässt man doch eine Nachricht. Geht gar nicht." Später vermutete sie sogar eine mutwillige Beschädigung.

Zeugin und Gutachter belasten Hummels

Vor Gericht sprachen die Aussagen jedoch gegen die Influencerin. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet und die Polizei gerufen hatte, schilderte die Situation eindeutig: "Sie wollte zackig einparken und setzte mit Karacho zurück, dann gab es voll den Schlag". Auch ein Sachverständiger kam zu dem Ergebnis, dass Hummels den Anstoß zumindest hätte spüren müssen. Der Amtsrichter folgte dieser Einschätzung und hielt in seiner Urteilsbegründung fest: "Bei einer Unfallflucht muss man nicht unbedingt flüchten. Manche tun auch so, als wäre nichts passiert."