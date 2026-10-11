Bergrettung gerufen
Linzerin beim Schwammerlsuchen rund 20 Meter in Bach abgestürzt
Eine 58-jährige Linzerin ist Samstagvormittag beim Pilzesammeln in einem Wald nahe ihrem Elternhaus im Bezirk Gmunden knapp 20 Meter eine Böschung hinabgestürzt. Die Frau fiel in einen kleinen Bach und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Da sie kein Handy bei sich hatte, konnte sie auch keine Hilfe rufen. Ihr 80-jähriger Vater machte sich nach eineinhalb Stunden auf die Suche nach der Tochter. Eine Stunde später reagierte die Verletzte auf seine Rufe, so die Polizei.
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Senior rief Bergrettung
Der Senior ging zurück nach Hause und rief die Bergrettung. Die Verletzte wurde am frühen Nachmittag mit einer Gebirgstrage etwa 200 Meter flussabwärts getragen und dort der Rettung übergeben. Aufgrund der Witterung zeigte sie bereits leichte Unterkühlungssymptome.
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