OP-Wunder: Neue Hüfte am Vormittag, am Abend schon daheim!

Vor wenigen Jahren lag man nach so einem schweren Eingriff noch tagelang im Krankenbett. Jetzt sorgt das Ordensklinikum Linz mit einer echten Sensation für Aufsehen: Ein Patient bekam eine nagelneue Hüfte und ging noch am selben Tag nach Hause!

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Was für Generationen von Patienten wie reine Zukunftsmusik klang, ist in Oberösterreich jetzt Wirklichkeit geworden! Noch vor kurzem bedeutete eine neue Hüfte tagelanges Liegen im Spitalssaal, Schmerzen und ein mühsamer Weg zurück auf die Beine – oft waren bis zu zehn Tage stationärer Aufenthalt Pflicht. Damit ist jetzt Schluss: Das Ordensklinikum Linz schrieb Spitalsgeschichte und führte als allererste Klinik in ganz Oberösterreich den kompletten Hüftgelenksersatz tagesklinisch durch.

Früh morgens rein ins Spital, ab auf den OP-Tisch, die neue Hightech-Prothese rein und bereits am Abend wieder auf der eigenen Couch das Abendessen genießen! Genau das gelang jetzt dem ersten Patienten, Mirzet Hurem aus Dietach. Er wurde Anfang Oktober operiert, stand schon nach wenigen Stunden wieder fest auf seinen Beinen und konnte das Spital noch vor der Nacht verlassen. Auch die Kontrolluntersuchung am nächsten Tag zeigte: Alles sitzt bombenfest, die Wunde heilt traumhaft!

Blitz-Eingriff in 30 Minuten: So funktioniert die Blitz-Hüfte

Hinter diesem Spitals-Wunder steckt pure ärztliche Spitzenleistung und das weltberühmte Fast-Track-Prinzip. Primar Reinhold Ortmaier führte die Operation persönlich durch und zeigt sich begeistert. Die gesamte Operation dauert oft nur 30 bis 40 Minuten. Die Patienten werden entweder mit einer sanften Kurznarkose oder einem gezielten Kreuzstich schmerzfrei gestellt.

v.l. OA Dr. Lukas Pichler, Primar Prof. DDr. Reinhold Ortmaier, Leiter der Orthopädie am Ordensklinikum Linz, vor dem Eingriff © Ordensklinikum Linz

Die Zeiten riesiger Narben sind ebenfalls vorbei: Mit einem Minischnitt von nur acht bis zehn Zentimetern schonen die Linzer Chirurgen Sehnen und Muskelstränge extrem. Der kaputte Hüftkopf wird herausoperiert, das Kunstgelenk eingesetzt – und schon 30 bis 60 Minuten nach dem Verlassen des OP-Saals steht der Patient wieder auf seinen Beinen, geht mit Krücken über den Gang und meistert sogar schon die ersten Stiegen!

Das Blitz-Programm am OP-Tag:

Frühmorgens: Aufnahme auf der orthopädischen Station in Linz.

Aufnahme auf der orthopädischen Station in Linz. 30 bis 40 Minuten: Präzisionsarbeit im OP-Saal bei minimalem Schnitt.

Präzisionsarbeit im OP-Saal bei minimalem Schnitt. Nach 30 bis 60 Minuten: Raus aus dem Bett und erste Schritte wagen.

Raus aus dem Bett und erste Schritte wagen. Nachmittags: Training an den Stufen und sicheres Gehen mit Krücken.

Training an den Stufen und sicheres Gehen mit Krücken. Am Abend: Entlassung mit der neuen Hüfte direkt nach Hause!

Strenge Regeln: Wer darf noch am selben Tag heim?

Klar ist aber auch: Dieser Blitz-Weg steht nicht automatisch jedem Hüft-Patienten offen. Das Spitalsteam rund um Orthopäde Lukas Pichler setzt auf knallharte Sicherheitschecks. Nur wer körperlich fit ist und keine schweren Vorerkrankungen an Herz, Lunge oder Stoffwechsel mitschleppt, bekommt das grüne Licht. Auch starkes Übergewicht oder ein sehr hohes Alter verhindern die sofortige Heimreise am OP-Tag. Primar Reinhold Ortmaier, Leiter der Orthopädie, erklärt: "Geeignet sind vor allem Menschen ohne schwere Herz-, Lungen- oder Stoffwechselerkrankungen sowie ohne andere relevante chronische Vorerkrankungen. Auch hohes Alter oder starkes Übergewicht können ein Ausschlusskriterium sein-"

Zudem gilt vor dem Verlassen der Klinik: Null Risiko! Die Vitalwerte müssen perfekt stimmen, das Gehen auf Krücken und das Stiegensteigen müssen absolut unfallfrei klappen. Und ganz wichtig für daheim: In den ersten 24 Stunden darf der Patient auf keinen Fall alleine sein – eine private Betreuungsperson daheim ist absolute Pflicht.

Zurück in den Alltag: Wann Sport wieder erlaubt ist

Auch von der Politik gibt es für diesen Durchbruch tosenden Beifall. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) betont begeistert, dass dieser Schritt zeigt, was die moderne Medizin zu leisten imstande ist: Schonendere Eingriffe bedeuten, dass die Menschen viel schneller wieder ihr normales Leben zurückbekommen.

In den ersten vier Wochen nach dem Eingriff geben Krücken noch Halt und Schutz. Bewegung ist von Primar Ortmaier dabei ausdrücklich erwünscht, lange Gewaltmärsche sollten aber vermieden werden. Danach geht es mit Reha-Maßnahmen rasant bergauf: Radfahren ist schon sehr früh wieder drin, leichtes Joggen nach rund drei Monaten. Nur wer risikoreiche Kontaktsportarten liebt, muss sich sechs bis neun Monate gedulden.