Am Dienstag steht ein besonders heller Vollmond am Nachthimmel.

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Seine exakte Vollmondphase erreicht der Erdtrabant am Dienstag, wirkt jedoch bei klarem Himmel zwischen Montag und Mittwoch beim Blick Richtung Osten mit Bloßem Auge rund.

Biber-Vollmond schimmert gelblich oder orange

Wer in der letzten Novemberwoche also an einem klaren Abend Richtung Osten blickt, bekommt dieses besondere Schauspiel zu sehen, da der Mond der Erde diesmal ausgesprochen nahe kommt.

Dicht über dem Horizont schimmert er durch die Erdatmosphäre oft gelblich oder orange und wirkt durch die sogenannte Mondtäuschung neben Bäumen oder Gebäuden ungewöhnlich groß.

Mond erscheint etwa 6,5 Prozent größer

Von einem Supermond spricht man, wenn der Vollmond nahe dem erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn (Perigäum) stattfindet.

Laut dem Portal "Star Walk" beträgt die Distanz zur Erde am Dienstag lediglich rund 360.768 Kilometer statt der üblichen 384.400 Kilometer, wodurch der Mond etwa 6,5 Prozent größer und 13,5 Prozent heller erscheint.

Der größte Supermond des Jahres wird übrigens ausgerechnet am heiligen Abend zu bestaunen sein.

Daher kommt der Name "Bibermond"

Der vor allem in Nordamerika geläufige Name "Bibermond" geht auf das indigene Volk der Algonkin zurück, die im November Fallen für Biber und andere Pelztiere aufstellten, um rechtzeitig vor dem Winter Felle zu gewinnen.

Einer anderen Erklärung zufolge bezieht sich der Begriff auf die Tiere selbst, die nun ihre Wintervorräte anlegen und sich in ihre Burgen zurückziehen.