Auf der Inntalautobahn bei Pettnau hat es einen Unfall mit 14 Fahrzeugen gegeben. Neun Menschen wurden verletzt, die Strecke in Richtung Landeck musste gesperrt werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Tirol. Massenkarambolage im Tiroler Abendverkehr: Am Montag kam es kurz nach 17 Uhr auf der A12 bei Pettnau im Bezirk Innsbruck-Land zu einer Unfallserie, in die insgesamt 14 Fahrzeuge verwickelt waren. Laut "ORF Tirol" erlitten bei dem Crash acht Personen leichte Verletzungen, eine weitere Person wurde mittelschwer verletzt.

Langer Stau nach Massenkarambolage: 14 Autos krachten auf A12 zusammen © Freiwillige Feuerwehr Zirl

Großeinsatz der Blaulichtorganisationen

Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Blaulichtorganisationen aus. Neben der Polizei standen die Freiwillige Feuerwehr Zirl sowie mehrere Einheiten des Roten Kreuzes im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Betroffenen zu versorgen. Die Verletzten wurden anschließend von den Rettungskräften in das Krankenhaus nach Hall in Tirol sowie in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Kilometerlanger Stau

Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die A12 komplett gesperrt werden, was zu einem kilometerlangen Stau führte. Autofahrer wurden bei der Raststation Pettnau von der Autobahn abgeleitet. Erst kurz nach 19.30 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Sperre wieder aufgehoben werden.