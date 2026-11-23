Unfall auf A12
Neun Verletzte bei Massen-Karambolage mit 14 Fahrzeugen
Tirol. Massenkarambolage im Tiroler Abendverkehr: Am Montag kam es kurz nach 17 Uhr auf der A12 bei Pettnau im Bezirk Innsbruck-Land zu einer Unfallserie, in die insgesamt 14 Fahrzeuge verwickelt waren. Laut "ORF Tirol" erlitten bei dem Crash acht Personen leichte Verletzungen, eine weitere Person wurde mittelschwer verletzt.
Großeinsatz der Blaulichtorganisationen
Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Blaulichtorganisationen aus. Neben der Polizei standen die Freiwillige Feuerwehr Zirl sowie mehrere Einheiten des Roten Kreuzes im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Betroffenen zu versorgen. Die Verletzten wurden anschließend von den Rettungskräften in das Krankenhaus nach Hall in Tirol sowie in die Innsbrucker Klinik gebracht.
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Kilometerlanger Stau
Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die A12 komplett gesperrt werden, was zu einem kilometerlangen Stau führte. Autofahrer wurden bei der Raststation Pettnau von der Autobahn abgeleitet. Erst kurz nach 19.30 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Sperre wieder aufgehoben werden.
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