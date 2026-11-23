Nvidia-Affäre
Trump über Huang-Comeback: "Ich habe das eingefädelt"
Der US-Präsident erklärte, er habe "direkt als auch indirekt" auf den Verwaltungsrat des Tech-Giganten eingewirkt, um die Wiedereinsetzung des 63-jährigen Mitgründers durchzusetzen.
Noch vor wenigen Tagen hatte das Gremium eine Rückkehr kategorisch ausgeschlossen.
Die Angst vor einem Abgang nach China
Für sein Eingreifen lieferte Trump eine Begründung: Er habe verhindern wollen, dass Huang von China abgeworben wird. Ohne ein deutsches oder amerikanisches Eingreifen hätte Chinas Staatschef Xi Jinping dem Chip-Pionier womöglich ein Jobangebot unterbreitet, so der US-Präsident.
Deshalb habe sich Trump öffentlich für eine "zweite Chance" starkgemacht.
Am Montag vollzog der Nvidia-Verwaltungsrat schließlich den Akt. Huang kehrt mit sofortiger Wirkung als CEO, Präsident und Vorstandsmitglied zurück. In einer offiziellen Mitteilung verwies das Unternehmen auf "Rückmeldungen aus den höchsten Ebenen der US-Regierung". Demnach stelle Huangs Rückkehr an die Konzernspitze kein nationales Sicherheitsrisiko dar.
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Spionage-Vorwürfe bleiben, Ermittlungen laufen
Vorbei ist die Krise für den Tech-Konzern damit allerdings nicht. Huang war Mitte November zurückgetreten, nachdem Medienberichte über außereheliche Affären ans Licht gekommen waren. Brisant dabei: Eine der Frauen soll Kontakte zum chinesischen Geheimdienst unterhalten haben. Zudem stehen Vorwürfe im Raum, Hochleistungschips seien unter Umgehung von US-Exportverboten nach China geliefert worden.
Laut Nvidia ist die interne Untersuchung zu den Spionage-Vorwürfen noch nicht abgeschlossen. Huang habe seine volle Kooperation zugesagt.
Im US-Kongress stößt das Comeback auf scharfe Kritik aus beiden politischen Lagern. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren stellte klar, dass die Vorladungen für Huang zu Anhörungen im Dezember weiterhin Bestand haben.
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