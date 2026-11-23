Paukenschlag im Silicon Valley: Kurz nach seinem Rücktritt übernimmt Jensen Huang wieder die Führung von Nvidia – und Donald Trump beansprucht die Aktion für sich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der US-Präsident erklärte, er habe "direkt als auch indirekt" auf den Verwaltungsrat des Tech-Giganten eingewirkt, um die Wiedereinsetzung des 63-jährigen Mitgründers durchzusetzen.

Noch vor wenigen Tagen hatte das Gremium eine Rückkehr kategorisch ausgeschlossen.

Die Angst vor einem Abgang nach China

Für sein Eingreifen lieferte Trump eine Begründung: Er habe verhindern wollen, dass Huang von China abgeworben wird. Ohne ein deutsches oder amerikanisches Eingreifen hätte Chinas Staatschef Xi Jinping dem Chip-Pionier womöglich ein Jobangebot unterbreitet, so der US-Präsident.

Deshalb habe sich Trump öffentlich für eine "zweite Chance" starkgemacht.

(FILES) Nvidia CEO Jensen Huang (R) speaks alongside US President Donald Trump about investing in America, at the White House in Washington, DC, on April 30, 2025. US President Donald Trump said on November 23, 2026 that he spoke directly to Nvidia's board before it reinstated Jensen Huang as CEO, less than two weeks after he resigned following an alleged affair with a Chinese spy. (Photo by Jim WATSON / AFP) © APA/AFP/JIM WATSON

Am Montag vollzog der Nvidia-Verwaltungsrat schließlich den Akt. Huang kehrt mit sofortiger Wirkung als CEO, Präsident und Vorstandsmitglied zurück. In einer offiziellen Mitteilung verwies das Unternehmen auf "Rückmeldungen aus den höchsten Ebenen der US-Regierung". Demnach stelle Huangs Rückkehr an die Konzernspitze kein nationales Sicherheitsrisiko dar.

Spionage-Vorwürfe bleiben, Ermittlungen laufen

Vorbei ist die Krise für den Tech-Konzern damit allerdings nicht. Huang war Mitte November zurückgetreten, nachdem Medienberichte über außereheliche Affären ans Licht gekommen waren. Brisant dabei: Eine der Frauen soll Kontakte zum chinesischen Geheimdienst unterhalten haben. Zudem stehen Vorwürfe im Raum, Hochleistungschips seien unter Umgehung von US-Exportverboten nach China geliefert worden.

Laut Nvidia ist die interne Untersuchung zu den Spionage-Vorwürfen noch nicht abgeschlossen. Huang habe seine volle Kooperation zugesagt.

Im US-Kongress stößt das Comeback auf scharfe Kritik aus beiden politischen Lagern. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren stellte klar, dass die Vorladungen für Huang zu Anhörungen im Dezember weiterhin Bestand haben.