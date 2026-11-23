Jahrelang galt es als Tabu, doch jetzt gibt es eine Kehrtwende: Eine bekannte Expertin rät in Zusammenarbeit mit Aldi dazu, Kartoffeln kalt zu lagern – und verspricht eine dreimal längere Haltbarkeit.

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Besonders in warmen Wohnungen verderben die Knollen oft schneller, die Kartoffeln werden grün. Genau hier setzt ein neuer Tipp der Food-Waste-Expertin Kate Hall an, die gemeinsam mit dem Discounter Aldi gegen Lebensmittelverschwendung kämpft.

Bis zu dreimal länger frisch

Die Empfehlung überrascht, denn sie widerspricht dem, was wir jahrelang gelernt haben.

Der Hauptgrund für die Warnung war die sogenannte "Kälteverzuckerung". Sinkt die Temperatur unter 8 °C, baut die Kartoffel ihre gespeicherte Stärke verstärkt in Einfachzucker (Glukose und Fruktose) um, um sich vor Frost zu schützen.

Laut der Expertin lässt sich die Haltbarkeit durch die kühlen Temperaturen im Vergleich zur Lagerung bei Raumtemperatur sogar verdreifachen. So landen deutlich weniger ungenießbare Knollen im Müll.

Neuere Untersuchungen – unter anderem von der britischen Lebensmittelbehörde (FSA), auf die sich auch Kampagnen wie die von Aldi stützen – haben das Risiko neu bewertet. Es zeigte sich, dass moderne Kartoffelsorten bei Kühlschranktemperaturen (ca. 4–5 °C) oft weniger Zucker bilden als früher angenommen und das tatsächliche krebserregende Acrylamid-Risiko im Haushalt geringer ist als gedacht.

Wann sich der Kühlschrank wirklich lohnt

Die neue Empfehlung zeigt, dass es auf die richtige Verwendung ankommt. Wer seine Kartoffeln zu Hause ohnehin nur sehr warm lagern kann und sie später klassisch kocht, dämpft oder zu Püree verarbeitet, profitiert enorm von der längeren Frische aus dem Kühlschrank. Wer hingegen knusprige Bratkartoffeln oder Ofenkartoffeln plant, bleibt besser bei der kühlen, dunklen Speisekammer.