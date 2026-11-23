Der Iran fordert enorme Reparationen von den USA – während in Israel ein erbitterter Streit über die akute Bedrohungslage entbrennt.

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Wie der iranische Justizbeamte Hassan Abdolianpour am Montag im Staatsfernsehen bekannt gab, haben Gerichte des Landes eine offizielle Entschädigungssumme von 290 Milliarden Dollar (rund 265 Milliarden Euro) festgesetzt.

Rechnung an USA und die Golfstaaten

Mit dieser Forderung verfolgt Teheran gleich mehrere Ziele: Die Summe soll die massiven Zerstörungen kompensieren, die durch die Ende Februar begonnenen Angriffe entstanden sind – bei denen unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet wurde. Neben den aktuellen Schäden fließen auch Jahrzehnte zurückreichende Forderungen in die Rechnung ein.

Parallel dazu laufen vor iranischen Gerichten bereits Verfahren gegen mehrere Golfstaaten. Teheran wirft den Golfstaaten vor, ihr Staatsgebiet als Ausgangspunkt für Angriffe gegen den Iran zur Verfügung gestellt.

Hintergrund der immensen Summe ist auch eine im Juni unterzeichnete, jedoch nie umgesetzte Absichtserklärung für ein Friedensabkommen. Diese sah ursprünglich einen Wiederaufbauplan durch die USA und ihre Verbündeten in Höhe von mindestens 300 Milliarden Dollar vor.

Eisenkot: "Iran keine direkte Gefahr"

Während Teheran juristisch aufrüstet, sorgt eine neue Einschätzung aus Israel für politischen Sprengstoff.

Gadi Eisenkot, Oppositionsführer und aktuell mit der Regierungsbildung beauftragt, erklärte am Montag in Jerusalem, vom Iran gehe derzeit "keine direkte oder unmittelbare Gefahr aus".

Ein sofortiges militärisches Eingreifen noch vor der Bildung einer neuen Regierung sei daher nicht nötig – auch wenn der Iran grundsätzlich die größte Bedrohung für Israel bleibe.

Diese Aussage rief umgehend den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu auf den Plan. In der Knesset warf er Eisenkot – ohne ihn namentlich zu nennen – eine politisch motivierte Verharmlosung vor: Wer diese "direkten, ernsten und schwerwiegenden Bedrohungen kleinredet", handle aus rein politischen Gründen, so Netanyahu.