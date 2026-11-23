Dramatische Bilder von der beliebten Urlaubsinsel: Auf der Halbinsel Formentor im Norden Mallorcas wütet seit Sonntagabend ein verheerender Waldbrand.

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Rund 200 Hektar Natur stehen bereits in Flammen – und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Zwischen dem berühmten Cap Formentor, der Bucht Cala Murta und den Ausläufern des Tramuntana-Gebirges kämpfen derzeit über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und der Forstbehörde Ibanat gegen die Feuerwalze.

epa13399763 Firefighters inspect an area affected by a wildfire in Formentor on the island of Mallorca, Balearic Islands, Spain, 23 November 2026. The wildfire remains active and has so far burned more than 200 hectares. EPA/MIQUEL A. BORRAS © EPA

Sturm macht Löscharbeiten extrem schwierig

Aus der Luft unterstützen Löschflugzeuge und Helikopter. Doch das unwegsame Gelände und Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern fachen die Glut immer wieder an.

Erst am Montagnachmittag meldeten die Behörden erste vorsichtige Teilerfolge – unter Kontrolle ist das Feuer aber noch lange nicht. Das Umweltministerium hat bereits die höchste Warnstufe ausgerufen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar.

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Behörden warnen: "Es besteht Lebensgefahr"

Für Einheimische und Urlauber hat das Feuer unmittelbare Folgen: SSämtliche Zufahrtswege zum Cap Formentor sind komplett gesperrt. Die Behörden appellieren dringend an alle, das Gebiet weiträumig zu meiden, da akute Lebensgefahr besteht.

Der beliebte Küstenort Port de Pollença sowie ein bekanntes Luxusresort an der Playa de Formentor blieben bisher verschont. Evakuierungen waren laut aktuellem Stand nicht notwendig.

Was gilt jetzt für Urlauber?

Die Rechtslage bei geplanten Reisen ist eindeutig: Solange das gebuchte Hotel regulär erreichbar und der Urlaub vor Ort ohne erhebliche Einschränkungen möglich ist, besteht bei Individualreisen kein automatisches Recht auf eine kostenfreie Stornierung.