Rückschlag für die ukrainischen Hoffnungen auf eine schnelle NATO-Mitgliedschaft: Bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Berlin hat Generalsekretär Mark Rutte den Forderungen aus Kiew eine vorläufige Absage erteilt. Laut Selenskyj liegt dabei auch ein heikler US-Vorschlag auf dem Tisch

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NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat ukrainischen Forderungen nach einer Aufnahme in das transatlantische Bündnis zum jetzigen Zeitpunkt eine Absage erteilt.

Zwar gebe es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive, derzeit jedoch keine Einstimmigkeit unter den NATO-Mitgliedern, sagte Rutte am Montag bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Berlin. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor erneut für einen Beitritt seines Landes plädiert.

Zugleich betonte er: "Wer Mitglied der NATO werden kann - darüber entscheidet allein die NATO. Da herrscht innerhalb der Allianz völlige Klarheit." Ob ein NATO-Beitritt der Ukraine Teil von Gesprächen mit Russland sein könne oder nicht, sei eine andere Frage, sagte Rutte, ergänzte aber: "Um über solche Gespräche spekulieren zu können, bräuchte man erst einmal Gespräche." Es sei richtig und gut, dass die USA derzeit enorme Anstrengungen unternähmen, um solche Gespräche in Gang zu bringen und sich dabei eng mit der Ukraine und Europa abstimmten. "Damit wir sehen können, wohin das alles führt, muss allerdings auch Putin mitspielen", sagte Rutte.

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Selenskyj hatte zuvor erneut für eine Aufnahme seines Landes in die NATO plädiert. Dies sei für die Sicherheit in Europa die bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des NATO-Vertrages lediglich ähneln, sagte er in einer Rede bei der Parlamentarischen Versammlung der NATO, für die er aus Kiew zugeschaltet worden war. Russland lehnt einen NATO-Beitritt der Ukraine rundweg ab, genauso wie Sicherheitsgarantien, die durch westliche Truppen in der Ukraine gesichert werden. Das westliche Verteidigungsbündnis hat im Grundsatz beschlossen, dass die Ukraine Mitglied werden soll. Allerdings waren die USA in den vergangenen Jahren dagegen.

Selenskyj: "Bessere Lösung als Sicherheitsgarantien"

Selenskyj hatte argumentiert, ein Beitritt der Ukraine sei für die Sicherheit in Europa die bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des NATO-Vertrages lediglich ähneln. "Warum nicht laut sagen, was so viele denken? Wäre es nicht effektiver, die Ukraine in die NATO zu bringen? Wäre es nicht besser für uns alle, billiger umzusetzen und zuverlässiger, wenn es um Sicherheit geht", fragte Selenskyj. "Das braucht nicht nur die Ukraine. Auch die NATO braucht das, sie braucht die Ukraine."

In den vergangenen Tagen hatte Selenskyj aber auch von einem US-Vorschlag berichtet, die Ukraine könnte in die NATO aufgenommen werden, wenn sie den noch von ihr verteidigten Teil des Donbass aufgibt. Einen solchen Rückzug aus Gebiet, das Russland bisher nicht erobern konnte, lehnt die Ukraine bisher ab.

US-Unterhändler haben zudem Sicherheitsgarantien ins Spiel gebracht, die Artikel fünf ähneln sollen, um die Ukraine nach einem Kriegsende vor erneuten Angriffen Russlands zu schützen. Selenskyj verwarf den Vorschlag nicht direkt, warf aber mehrere Fragen auf: Welche Partner würden die Ukraine verteidigen, wessen Truppen würden vorsorglich auf ihrem Gebiet stationiert, was würde es kosten, werde es funktionieren?

Wadephul: "Herr Putin, beenden Sie diesen Krieg"

Deutschlands Außenminister Johann Wadephul (CDU) hielt sich in der Diskussion vor den NATO-Parlamentariern an die zurückhaltende Sprachregelung, dass der Weg der Ukraine in die NATO unumkehrbar sei. Russlands Präsidenten Wladimir Putin forderte Wadephul zum sofortigen Ende des Krieges gegen die Ukraine auf. "Herr Putin, beenden Sie diesen Krieg, kommen Sie an den Verhandlungstisch und machen Sie Frieden in Europa", sagte Wadephul.

Zugleich bekräftigte Wadephul den Willen, das NATO-Gebiet zu verteidigen. "Der Schutz von Vilnius ist der Schutz Berlins", sagte er mit Blick auf die litauische Hauptstadt. Und: "Wir lassen die Ukraine nicht sterben."