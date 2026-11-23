Der Adventzauber im bayerischen Thannhausen kann dieses Jahr nicht stattfinden.

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Seit 2022 lud die "Planet Bambi"-Stiftung jedes Jahr zum Adventzauber Tannhausen (Bayern). Heuer wird es nichts - und schuld ist der Klimawandel. Wie das zusammenhängt? Der Bambi-Wald, der den Rahmen für den märchenhaften Weihnachtsmarkt bildet, hat zu stark gelitten.

Hitzeopfer

Nach den Hitzesommern der letzten Jahre müssen zu viele Bäume in dem Wald gefällt werden. Rund 90 Prozent der Fichten sind nicht mehr zu retten, berichtet die "Augsburger Allgemeine". Aufgrund der Arbeiten kann dieses Jahr der Adventzauber in Tannhausen nicht stattfinden. "Die heißen, trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben die Fichten auf unserem Gelände in Thannhausen stark geschwächt", schrieben die Veranstalter auf LinkedIn. Der Borkenkäfer gab den Fichten dann den Rest: "Was hier passiert, zeigt, wie nah der Klimawandel ist: nicht irgendwo, sondern direkt vor unserer Haustür."

Weder Glühwein noch Werkstatt

Dieses Jahr gibt es weder Glühwein noch Punsch oder vorweihnachtliche Schmankerln, auch die beliebte Weihnachts-Werkstatt, in der Kinder basteln können, fällt aus. Damit in Thannhausen nächstes Jahr wieder Weihnachtsstimmung herrscht, wollen die Veranstalter des Adventzaubers mithelfen: Die "Stiftung Planet Bambi" unterstützt Pläne, hier einen Zukunftswald entstehen zu lassen. Schüler:innen haben bereits damit angefangen, Douglasien und Weißtannen zu pflanzen. Die sind resilienter als Fichten.

Über die Homepage der Stiftung kann man die Schaffung eines neuen, vielfältigeren und klimastabileren Waldes unterstützen.